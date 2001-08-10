С начала года в Южно-Сахалинске к газу подключено почти 280 домовладений

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжается догазификация. Жителей сел Ключи, Березняки, Старорусское просят своевременно готовить свои дома к приему голубого топлива, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Южносахалинец Евгений Шубенков живет во Владимировке. Прошлым летом подключил газ, за это время успел оценить преимущества экологичного вида топлива.

- Прошлую зиму впервые дом отапливали газом, очень комфортно и экономно. Ранее мы тратили до 30 тысяч рублей в месяц. Теперь на газовом отоплении – 2,5 тысячи. Процедура подключения прошла просто, я подал заявку и по ней специалисты оперативно отработали – провели линию газификации и подключение. Соседи тоже активно переходят на газ. Благодаря поддержке губернатора Валерия Лимаренко процесс идет интенсивно, четко по плану. Здорово, что это реализуется и улучшает нашу жизнь, – поделился мнением Евгений Шубенков.

На подготовку дома к приему газа жителям предоставляется выплата в размере 180 тысяч рублей. Отдельным категориям горожан предусмотрена дополнительная компенсация до 50 тысяч рублей на покупку газового оборудования.

Памятка по догазификации размещена на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.

Напомним, для подключения к газу жителям города необходимо обратиться в офис АО «Газпром Газораспределение Южно-Сахалинск» по адресу: пр. Победы, 39 или пр. Мира, 64А, каб. 111. Также подать заявку можно онлайн на сайте единого оператора газификации, либо через портал Госуслуг и в многофункциональных центрах по адресам: ул. Ленина, 4В, ул. Комсомольская, 163 (ТЦ «Луч»).

Всего с начала 2024 года в городском округе к голубому топливу подключено около 280 новых абонентов. До конца года планируется подключить более 970 домовладений.