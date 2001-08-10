22 двора и 88 подъездов отремонтируют в Тымовском районе в этом году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Во время рабочей поездки в Тымовский район губернатор Валерий Лимаренко проинспектировал ход ремонта придомовых территорий и подъездов. Глава региона пообщался с жителями домов на улице Библиотечной в райцентре, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
В доме №8 привели в порядок подъезды и двор. Убрали провода в кабель-каналы, побелили стены и освежили краску. На придомовой территории обновили асфальтовое покрытие.
– С нами советовались, когда делали ремонт. Нашему дому скоро будет 50 лет, но он добротный. У нас поменяли тепловые сети, преобразили фасад. Теплее стало гораздо. Двор теперь не в ямах – за это спасибо. Но благоустройство сделали с недостатками, – рассказала губернатору старшая по дому Елена Кубракова.
Жильцы пожаловались, что теперь вода затекает в подвал. Ситуация особенно обостряется во время дождей. Глава региона поручил срочно предпринять меры, чтобы вода уходила.
К губернатору также обратились жители соседнего дома, который пострадал во время взрыва газа в 2022 году. Несколько подъездов снесли, остальные экспертиза признала пригодными для проживания. Дом неаварийный, в ближайшие годы не подлежит сносу, и губернатор поручил привести его в порядок.
– Никому нет дела до нашего дома. Крыльцо разваливается. Подъезды чистенькие, но ремонта давно не знали. В подвалах стоит вода. Хоть вы, Валерий Игоревич, обратили внимание на нас, – сказала тымовчанка Ольга Вичтумова.
– В этом году мы приводим в порядок все подъезды, которые в этом нуждаются. Если вы остались в стороне, будем вас выручать. Подъезд необходимо отремонтировать в ближайшее время, – отметил губернатор.
Валерий Лимаренко назвал работу управляющей компании неудовлетворительной.
– Вы с задачами своими не справляетесь. Вы отстали от всего Сахалина, где активными темпами ремонтируют подъезды. И воды в подвале быть не должно! – подчеркнул Валерий Лимаренко.
В этом году в Тымовском районе запланирован ремонт в 22 дворах: в 15 из них текущий уже завершен, в 7 – еще продолжается капитальный. Сдать их должны к 1 сентября. К этому же времени завершат косметический ремонт 88 подъездов в 33 многоквартирных домах.
В следующем году капитальные работы пройдут во дворе дома №47 на улице Кировской. Текущим ремонтом планируется охватить еще 48 придомовых территорий.
Отметим, губернатор поручил в этом году привести в порядок все придомовые территории и подъезды, где необходим ремонт. Это более 630 дворов и не менее 3000 подъездов. В большей части из них текущие работы уже завершились.
Ремонт подъездов и дворов – важное направление губернаторской программы «Забота. Защита. Уважение». Подать заявку на преображение своего дома можно, позвонив на горячую линию ЖКХ по номеру *0065 или обратившись к депутату своего округа.
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