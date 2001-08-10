Тихоокеанское
информационное агентство
27 Июля 2024
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15:10, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

60 семей из Тымовского получили ключи от квартир

60 семей из Тымовского получили ключи от квартир

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пятиэтажный дом на 60 квартир возвели на улице Торговой в райцентре. Сахалинцы получили жилье бесплатно в рамках программы расселения аварийного жилфонда. В ходе рабочей поездки в Тымовский район губернатор Валерий Лимаренко пообщался с новоселами, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Квартиры передали жильцам уже готовыми к проживанию. Выполнен свежий ремонт в светлых тонах: есть настенное и напольное покрытия, натяжные потолки, плитка в ванной. Установлены электроплиты, водонагреватели и сантехника. Новоселам остается только перевезти мебель и домашнего уюта.

– Наконец-то, я получила ключи от новой квартиры. Вот держу их в руках и не верю, как будто это происходит не со мной. Спасибо большое нашему губернатору Валерию Лимаренко! Если бы не он, я не знаю, сколько бы еще жила в развалюхе. Сейчас смотрю на свое новое жилье и уже представляю, как все обустрою здесь. Такие просторные комнаты – я просто в восторге. Еще раз спасибо, – поделилась новосел Евгения Сикорская.

– Эмоции сегодня такие радостные. Слезы на глазах. Но это слезы радости.  Ждали новоселья почти два года. Мы с пожилой мамой снимали квартиру. Конечно, это сильно било по бюджету. Хорошо, что у нас губернатор так много делает для расселения аварийных домов, – рассказала еще один новосел Екатерина Челмакина.

Расселение аварийного фонда в Тымовском районе идет хорошими темпами. Недавно заселили еще одну новостройку по соседству – ключи от квартир получили 40 семей.

В этом году 143 жителя Тымовского района уже улучшили жилищные условия, еще 389 человек расселят до конца года. В планах на 2024 год – три многоэтажных и пять малоэтажных домов в райцентре и один – в селе Красная Тымь.

– В чудесный солнечный день происходит такое хорошее событие. Хочу порадоваться за вас и за нас тоже, ведь это первоочередная задача – переселить людей из аварийного жилья в современные новостройки. В этом доме точно будут царить счастье, совет да любовь. Всего наилучшего вашим семьям, – пожелал Валерий Лимаренко. – В ближайшие годы мы должны полностью завершить эту программу и приступить к реализации новой, которую сейчас разрабатываем совместно с федеральным правительством. Это значит, что у нас появляется комфортная среда, чтобы жить, строить карьеру и думать о будущем.

Напомним, по поручению главы региона Валерия Лимаренко строительство нового жилья идет во всех районах Сахалина и Курил. На островах для переселенцев из аварийного фонда сегодня возводится более 50 многоквартирных домов.

Как пилотный регион Сахалинская область получила федеральную поддержку, чтобы в сжатые сроки полностью закрыть вопрос аварийного жилья. С начала года расселили уже больше 44 тысяч квадратных метров – почти 2 тысячи человек улучшили свои жилищные условия. Всего в этом году планируется решить квартирный вопрос для почти 6 тысяч человек из аварийного фонда.

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