60 семей из Тымовского получили ключи от квартир
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Пятиэтажный дом на 60 квартир возвели на улице Торговой в райцентре. Сахалинцы получили жилье бесплатно в рамках программы расселения аварийного жилфонда. В ходе рабочей поездки в Тымовский район губернатор Валерий Лимаренко пообщался с новоселами, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Квартиры передали жильцам уже готовыми к проживанию. Выполнен свежий ремонт в светлых тонах: есть настенное и напольное покрытия, натяжные потолки, плитка в ванной. Установлены электроплиты, водонагреватели и сантехника. Новоселам остается только перевезти мебель и домашнего уюта.
– Наконец-то, я получила ключи от новой квартиры. Вот держу их в руках и не верю, как будто это происходит не со мной. Спасибо большое нашему губернатору Валерию Лимаренко! Если бы не он, я не знаю, сколько бы еще жила в развалюхе. Сейчас смотрю на свое новое жилье и уже представляю, как все обустрою здесь. Такие просторные комнаты – я просто в восторге. Еще раз спасибо, – поделилась новосел Евгения Сикорская.
– Эмоции сегодня такие радостные. Слезы на глазах. Но это слезы радости. Ждали новоселья почти два года. Мы с пожилой мамой снимали квартиру. Конечно, это сильно било по бюджету. Хорошо, что у нас губернатор так много делает для расселения аварийных домов, – рассказала еще один новосел Екатерина Челмакина.
Расселение аварийного фонда в Тымовском районе идет хорошими темпами. Недавно заселили еще одну новостройку по соседству – ключи от квартир получили 40 семей.
В этом году 143 жителя Тымовского района уже улучшили жилищные условия, еще 389 человек расселят до конца года. В планах на 2024 год – три многоэтажных и пять малоэтажных домов в райцентре и один – в селе Красная Тымь.
– В чудесный солнечный день происходит такое хорошее событие. Хочу порадоваться за вас и за нас тоже, ведь это первоочередная задача – переселить людей из аварийного жилья в современные новостройки. В этом доме точно будут царить счастье, совет да любовь. Всего наилучшего вашим семьям, – пожелал Валерий Лимаренко. – В ближайшие годы мы должны полностью завершить эту программу и приступить к реализации новой, которую сейчас разрабатываем совместно с федеральным правительством. Это значит, что у нас появляется комфортная среда, чтобы жить, строить карьеру и думать о будущем.
Напомним, по поручению главы региона Валерия Лимаренко строительство нового жилья идет во всех районах Сахалина и Курил. На островах для переселенцев из аварийного фонда сегодня возводится более 50 многоквартирных домов.
Как пилотный регион Сахалинская область получила федеральную поддержку, чтобы в сжатые сроки полностью закрыть вопрос аварийного жилья. С начала года расселили уже больше 44 тысяч квадратных метров – почти 2 тысячи человек улучшили свои жилищные условия. Всего в этом году планируется решить квартирный вопрос для почти 6 тысяч человек из аварийного фонда.
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