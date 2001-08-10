В Южно-Сахалинске пошел "круглый стол" по вопросам проведения IX молодёжного форума "Правовые университеты"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Общественной палате Сахалинской области представители органов государственной власти провели рабочую встречу. В заседании рабочей группы принял участие врио заместителя начальника Управления Росгвардии по Сахалинской области по военно-политической работе - начальник группы по военно-политической работе капитан Никита Конопский, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Росгвардии по Сахалинской области.
В областном центре для студентов и старшеклассников ежегодно проводится молодёжный форум «Правовые университеты». Мероприятие направлено на правовое просвещение и профориентацию молодежи. Участники мероприятия знакомятся с деятельностью государственных органов в регионе. Посещают демонстрационные площадки, встречаются с представителями правоохранительных органов и участвуют в мастер-классах.
В ходе рабочей встречи проработаны вопросы взаимодействия ведомств, определено место и время проведения форума. Рассмотрены предложения представителей по организации интерактивных площадок, демонстрации техники и экипировки. В этом году проведение IX молодёжного форума «Правовые университеты» назначено с 12 по 13 сентября.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:54 22 Июля В Благовещенске девушку жестоко избили, обрили наголо и облили зеленкой
15:33 25 Июля Ведущие онкологи страны обсуждают на Сахалине современные аспекты лечения
11:24 25 Июля На субботней ярмарке в Южно-Сахалинске отметят День торговли
10:45 22 Июля Валерий Лимаренко провел совместный прием пациентов и проводников здоровья
- 03:42 28 Июня Что такое страховые споры
- 07:39 27 Июня Виды кассовой ленты
- 07:29 27 Июня Фрезерная обработка металла: особенности и функциональные возможности
15:54 27 Июня Сахалинские полицейские раскрыли кражу из дачного домика
Выбор редакции
- 13:01 Вчера Сахалинцев приглашают на концерт оркестра народных инструментов из Калининграда
- 15:32 25 Июля На "Крыльях Сахалина" впервые определили сильнейших в кольцевом трофи
- 15:27 24 Июля В Южно-Сахалинске в "Городе художников" открылась выставка Валентины Жуковой
- 12:18 24 Июля На Сахалине стали известны сильнейшие дрифтёры "Крыльев Сахалина"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?