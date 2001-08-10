В Южно-Сахалинске пошел

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Общественной палате Сахалинской области представители органов государственной власти провели рабочую встречу. В заседании рабочей группы принял участие врио заместителя начальника Управления Росгвардии по Сахалинской области по военно-политической работе - начальник группы по военно-политической работе капитан Никита Конопский, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Росгвардии по Сахалинской области.

В областном центре для студентов и старшеклассников ежегодно проводится молодёжный форум «Правовые университеты». Мероприятие направлено на правовое просвещение и профориентацию молодежи. Участники мероприятия знакомятся с деятельностью государственных органов в регионе. Посещают демонстрационные площадки, встречаются с представителями правоохранительных органов и участвуют в мастер-классах.

В ходе рабочей встречи проработаны вопросы взаимодействия ведомств, определено место и время проведения форума. Рассмотрены предложения представителей по организации интерактивных площадок, демонстрации техники и экипировки. В этом году проведение IX молодёжного форума «Правовые университеты» назначено с 12 по 13 сентября.