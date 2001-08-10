Аэровокзал Южно-Сахалинск запускает сервис по ускоренному обслуживанию пассажиров
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Услуга Fast Track подразумевает, что авиапутешественника от входа в терминал до посадки на воздушное судно будет сопровождать сотрудник аэровокзального комплекса. Вместе с ним пассажир пройдёт все предполётные процедуры приоритетно, без очереди, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.
Персональный агент поможет сориентироваться в аэровокзале, проведёт к нужной стойке регистрации, оформит багаж без ожидания, а позже обеспечит предполётный досмотр в ускоренном формате. Посадку на борт воздушного судна сотрудник также осуществит в приоритетном порядке. Всё, что нужно сделать пассажиру, - заранее заказать услугу и прибыть в терминал не позднее, чем за час до вылета рейса.
Оформить заявку на ускоренное обслуживание можно сайте аэровокзала, по официальному номеру телефона или лично в день вылета на стойке информации. В письме или во время разговора нужно уточнить дату путешествия, направление, номер рейса и время. Сотрудники аэровокзала зафиксируют данные, и в заявленный день персональный агент будет встречать пассажира у стойки информации. Отметим: оказание услуги начинается не ранее, чем за 2 часа до момента вылета.
«Многие пассажиры перед рейсом сильно волнуются, а сервис по ускоренному обслуживанию позволяет путешественнику полностью избавиться от стресса. Контроль за соблюдением предполётных формальностей на себя берёт агент аэровокзального комплекса, пассажир может расслабиться. Наш сотрудник точно ориентируется в терминале, досконально знает каждую процедуру и легко может её ускорить. Мы надеемся, что благодаря запуску этого сервиса нам удастся сделать пребывание в воздушной гавани максимально комфортным для тех, кто ценит своё время и испытывает волнение перед путешествиями», - подчеркнул директор неавиационной коммерции АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Александр Струнин.
Комфорт и безопасность пассажиров – то, на что сотрудники аэровокзального комплекса ориентируются в первую очередь, выполняя свою работу. Чтобы поддерживать качество услуг на высоком уровне, руководство воздушной гавани регулярно усиливает и дополняет сервисы по обслуживанию путешественников. Так, весной в чистой зоне открыли дополнительное пространство повышенного комфорта. Летом стойку информации оборудовали планшетом, через который пассажиры с нарушением слуха могли бы связаться с сурдопереводчиком, а весь терминал – индукционными петлями, которые усиливают звук в аппаратах слабослышащих.
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