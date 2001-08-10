12:02, | Новости общества Сахалина и Курил
В Южно-Сахалинске с 29 по 31 июля будет перекрыт перекресток улиц Горнолыжной и Горького
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 9.30 понедельника, 29 июля до 20.00 среды, 31 июля будет перекрыта ул. Горнолыжная на пересечении с ул. Горького. Подрядная организация будет производить замену водопропускных лотков, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Объезд автотранспорта будет возможен по ул. Священномученика Иллариона Троицкого.
Автомобилистов просят учитывать информацию при планировании маршрутов.
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