Бассейн Южно-Сахалинска с 1 августа закрывается на плановое обслуживание

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На ежегодное плановое техническое обслуживание с 1 по 31 августа бассейн спортивной школы по плаванию Южно-Сахалинска будет закрыт, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Также текущий ремонт сейчас идет в спортивном зале учреждения. Он продлится до 1 августа.

Традиционно работы проводятся в летнее время, когда многие спортсмены уходят на каникулы. Учебно-тренировочные занятия в бассейне стартуют 1 сентября. К этому времени профилактические работы будут завершены.