11:32, | Новости общества Сахалина и Курил
Бассейн Южно-Сахалинска с 1 августа закрывается на плановое обслуживание
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На ежегодное плановое техническое обслуживание с 1 по 31 августа бассейн спортивной школы по плаванию Южно-Сахалинска будет закрыт, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Также текущий ремонт сейчас идет в спортивном зале учреждения. Он продлится до 1 августа.
Традиционно работы проводятся в летнее время, когда многие спортсмены уходят на каникулы. Учебно-тренировочные занятия в бассейне стартуют 1 сентября. К этому времени профилактические работы будут завершены.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:06 Сегодня Жителей Камчатки удивили снегири в июле
10:10 Сегодня В администрации Южно-Сахалинска подвели итоги работы совета экономической безопасности
09:55 Сегодня Валерий Лимаренко встретится с жителями Северо-Курильского района
10:24 Сегодня На участке улице Горького в Южно-Сахалинске временно ограничат движение
09:54 22 Июля В Благовещенске девушку жестоко избили, обрили наголо и облили зеленкой
15:11 19 Июля На Сахалине ожидается сильный дождь
14:49 19 Июля Горячее водоснабжение в Южно-Сахалинске будет восстановлено в ближайшие выходные
12:23 19 Июля У пассажиров аэровокзала "Южно-Сахалинск" появилась возможность приобрести в терминале блюда японской кухни
- 03:42 28 Июня Что такое страховые споры
- 07:39 27 Июня Виды кассовой ленты
- 07:29 27 Июня Фрезерная обработка металла: особенности и функциональные возможности
15:54 27 Июня Сахалинские полицейские раскрыли кражу из дачного домика
Выбор редакции
- 15:32 Вчера На "Крыльях Сахалина" впервые определили сильнейших в кольцевом трофи
- 15:27 24 Июля В Южно-Сахалинске в "Городе художников" открылась выставка Валентины Жуковой
- 12:18 24 Июля На Сахалине стали известны сильнейшие дрифтёры "Крыльев Сахалина"
- 12:45 22 Июля Южносахалинцев приглашают на Х фестиваль авторской песни "АПОстров"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?