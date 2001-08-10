Житель Приморья до смерти забил сожительницу табуретом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Суд вынес жителю Приморья 1987 года рождения приговор за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья.
Как отметили в ведомстве, в апреле 2024 года мужчина повздорил со своей сожительницей, в результате чего избил ее табуретом, нанеся более 40 ударов. После произошедшего потерпевшая 1984 года рождения отправилась спать, но уже не проснулась.
В настоящее время приморец приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 9 лет в колонии строгого режима.
Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора в интересах малолетней дочери потерпевшей 2018 года рождения, которая из-за преступных действий обвиняемого осталась сиротой. В пользу ребенка взыскана компенсация морального вреда в размере 800 тысяч рублей.
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