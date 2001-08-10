В администрации Южно-Сахалинска подвели итоги работы совета экономической безопасности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске состоялось шестое в текущем году заседание совета экономической безопасности при администрации города. Главной темой повестки стало подведение итогов работы Совета за прошедших полгода, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Совещание прошло под руководством вице-мэра Виталия Данилова при участии представителей министерства финансов Сахалинской области, агентства по труду и занятости, регионального Фонда социального страхования, специалистов управления ФНС России по Сахалинской области, городского департамента экономического развития. Все эти структуры отвечают за администрирование доходов в бюджетную систему.

Задачи Совета - контролировать погашение задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей перед бюджетами всех уровней. Участники совещания рассмотрели ряд вопросов, в том числе, о задолженности 13 хозяйствующих субъектов по различным налогам - на доходы физических лиц, налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения, налогу на имущество организаций, задолженности по арендной плате за земельные участки. Например, был рассмотрен вопрос задолженности одного из городских предприятий по арендной плате - неплательщику установлен срок ее погашения. Выявлен также (по анализу страховых взносов в социальный фонд) случай выплаты сотрудникам заработной платы ниже установленного размера. По решению СЭБ данная информация будет направлена для принятия мер в инспекцию по труду.

- Отрадно отметить, что на момент сегодняшнего заседания четверо хозяйствующих субъектов уже погасили имеющуюся задолженность. По остальным предприятиям установлены дополнительные сроки, в течение которых у предпринимателей есть возможность рассчитаться перед государством по накопленной задолженности, - отметил вице-мэр Виталий Данилов.

Участники совещания обсудили меры по повышению эффективности мероприятий в отношении работодателей, допустивших выплату заработной платы работникам ниже МРОТ. Специалисты департамента экономического развития рассказали о текущей ситуации по выплате заработной платы и об информировании работодателей о соблюдении запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста.

Подводя итоги работы в первом полугодии, участники отметили положительный экономический эффект работы СЭБ. Деятельность Совета направлена не только на контроль за соблюдением финансовых обязательств и трудового законодательства, но и на оказание консультативной помощи организациям о доступных мерах поддержки для субъектов предпринимательства и механизме урегулирования задолженностей.

- За шесть месяцев было рассмотрено 85 предприятий, допустивших образование задолженности по различным видам налогов. Задолженности погашены. Мы призываем южносахалинцев соблюдать свои обязательства по уплате обязательных платежей. Но если у предпринимателя есть сложности с ведением бизнеса, вместе мы находим варианты, как урегулировать ситуацию. Все члены Совета подходят к своим задачам ответственно, целенаправленная работа приводит к определенным результатам для бюджетной системы, - резюмировал Виталий Данилов.