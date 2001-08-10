Тихоокеанское
информационное агентство
26 Июля 2024
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09:55, | Новости общества Сахалина и Курил

Валерий Лимаренко встретится с жителями Северо-Курильского района

Валерий Лимаренко встретится с жителями Северо-Курильского района

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Сахалинской области  посетит с рабочей поездкой Северо-Курильский городской округ в воскресенье, 28 июля. С 15:00 до 16:30 пройдет встреча главы региона с жителями. Мероприятие состоится в местном доме культуры: улица Парковая, 6, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

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