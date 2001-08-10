Тихоокеанское
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09:06, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Камчатки удивили снегири в июле

Жителей Камчатки удивили снегири в июле

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Красногрудые снегири на улицах города в июле удивили камчатцев. Кадрами с двумя нарядными птичками, которые лакомятся одуванчиками, делятся читатели ТК "41 Регион".

В народе снегири считаются предвестниками зимы. Чаще этих птиц действительно замечают зимой, чем летом. Этому есть объяснение. Вопреки расхожему мнению, снегири на лето никуда не улетают. Они перебираются в хвойные леса, выводят там птенцов. А ближе к осени их снова можно встретить в городах. Сюда они прилетают в поисках пропитания. Именно поэтому зимой снегирей замечают чаще, чем летом. Появление этой птицы – верная примета наступающей зимы.

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