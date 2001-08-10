На улице 1905 года в Южно-Сахалинске завершается асфальтирование

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Почти полукилометровый участок от ул. Лермонтова до моста через реку Владимировку получил два слоя нового покрытия. Сейчас дорожные службы ведут подготовительные работы для асфальтирования съездов на примыкающие улицы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, ранее на улице 1905 года проложили новые сети водоснабжения, установили железобетонные колодцы, затем демонтировали старое покрытие дороги и произвели замену пучинистого грунта, почистили водоотводную канаву.

- Сейчас идет подготовка к асфальтированию съездов. Мэр Сергей Надсадин нацеливает на максимальное сокращение выноса грязи на улицы областного центра. Поэтому мы заасфальтируем все съезды на прилегающие дороги на расстоянии 10-15 метров от проезжей части. Всего порядка 8 съездов, – рассказал заместитель директора завода строительных материалов им. М.А. Федотова Александр Медведев.

Для удобства жителей на время ремонта улицы 1905 годы был организован объезд, который также приведут в порядок.

- В воскресенье мы проведем грейдерование дороги и при необходимости используем инертные материалы, – подчеркнул начальник отдела по содержанию автомобильных дорог Андрей Нечепуренко.

Также в ходе ремонта заасфальтировали площадку под остановочный павильон, его установят в пятницу, 26 июля. Работы завершатся в начале следующей недели – для удобства пешеходов дорожные службы уплотнят обочины асфальтовой крошкой.