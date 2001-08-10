Мэр Южно-Сахалинска проинспектировал ход строительства дополнительного корпуса школы №30 в Луговом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске готовятся к вводу в эксплуатацию нового здания школы № 30 в планировочном районе Луговое. Сергей Надсадин и руководители структурных подразделений в ходе выездной инспекции осмотрели корпус и проверили, как ведутся подготовительные работы к этой процедуре, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Новое здание рассчитано на 550 мест. Работы выполняла компания «Сфера». По словам руководителя проекта компании Олега Филатова, при строительстве объекта были использованы современные решения. Например, в новом корпусе установлен особый световой проем, который обеспечивает постоянный доступ естественного света в помещение. Также использовался принцип безбарьерного пространства.
- Школа укомплектована по последнему слову техники. Применялись современные и качественные отделочные материалы, оборудование. Соблюдены все требования безопасности, а также строительные нормы и правила, - рассказал Олег Филатов.
Ввода нового здания школы очень ждут жители Лугового. Люди отмечают: за последнее время и город, и планировочный район, в частности, очень преобразились.
- Работа губернатора нравится, потому что у нас ремонтируются школы, строятся новые, ремонтируются детские садики, для ребятишек очень много кружков и секций. Много всего на самом деле в городе делается для детей, - рассказала южносахалинка Виктория Смирнова.
- Думаю, что у нашего губернатора правильное направление работы. Детские сады, школы при его поддержке строятся — это очень замечательно. Видно, что движемся вперед. У меня дочь живет в Луговом, на ул. Гайдука, 25. В этом году сделали наружный фасад. В следующем году будет внутри ремонт. Сделали очень хорошо, - поделилась впечатлениями жительница областного центра Светлана Иванова.
В настоящее время подрядной организацией ведутся работы по устранению замечаний в части внутренней отделки школы. Кроме того, выполняются мероприятия по строительству перехода, который соединит старый и новый корпуса. Планируется, что работы будут завершены 20 августа.
В ходе инспекционного осмотра также обсуждался вопрос сроков ввода нового здания школы в эксплуатацию. Сергей Надсадин потребовал ускорить работу и направить все ресурсы на завершение данной процедуры своевременно.
- Производит впечатление и качество строительных работ, технологические и архитектурные решения. Есть определённые нюансы, которые связаны с вводом школы в эксплуатацию. По итогу инспекции, распорядился составить четкий график для координации всех ответственных структур, чтобы 1 сентября школа начала работу, - подчеркнул Сергей Надсадин. - В этой связи я хочу отметить, что наш губернатор Валерий Лимаренко очень много внимания уделяет всем сферам и сфере образования, в частности. Для Лугового и в целом для города иметь такое учреждение - большая удача. Думаю, что новый корпус школы будет одним из лучших объектов не только в Южно-Сахалинске, но и во всей области.
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