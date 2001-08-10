Тихоокеанское
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16:37, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине чествуют работников торговли

На Сахалине чествуют работников торговли

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Накануне Дня работника торговли виновников торжества от имени регионального правительства поздравил губернатор Валерий Лимаренко. Сегодня на Сахалине и Курилах в отрасли торговли трудится более 40 тысяч человек, открыто около 4000 торговых объектов. А островной регион – лидер на Дальнем Востоке по товарообороту, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Я сам – покупатель, и у меня всегда поднимается настроение, когда слышу: спасибо за покупку. В сфере торговли у нас работают приветливые и доброжелательные люди, которые каждый день помогают тем, кто приходит в магазин, – сказал Валерий Лимаренко. – Понятно, что мы, обычные покупатели, не видим той мощи и силы, которая обеспечивает полные прилавки. Суда, которые везут грузы, оптово-распределительные базы, а еще специалисты, которые решают множество задач, чтобы у людей каждый день были свежий хлеб, продукты и другие вещи. Мы уделяем большое внимание социальной торговле, чтобы каждая семья, независимо от уровня доходов, могла собраться за столом на вкусном обеде. Мы гордимся нашей торговлей. Люди с материка приезжают к нам и удивляются ассортименту товаров. Спасибо за это ветеранам отрасли и их преемникам! Спасибо за качественный сервис, внимание к людям и ваши улыбки!

В сфере торговли занят каждый шестой работающий житель островного региона. Отрасль лидирует по количеству малых и средних предприятий, а также субъектов малого и среднего бизнеса.

Четверть всего продовольствия на Сахалине и Курилах реализуется в торговых точках экономформата. Цены в магазинах, которые работают в рамках губернаторского проекта «Забота. Защита. Уважение» на 15-20 процентов ниже среднерыночных. Сегодня на островах открыто более 770 таких торговых точек, в следующем – их количество должно вырасти до 800.

Чтобы обеспечить стабильность продовольственного рынка, правительство возмещает оптовым предприятиям часть транспортных расходов. Это положительно влияет на конечную цену товаров. Сахалинские оптовики установили контакты с производителями из разных регионов России. По прямым договорам поставки на Сахалин завозят муку, крупы, сахар, макаронные изделия, масло, консервы и множество других товаров.

– Торговля – самая гуманная отрасль народного хозяйства. И, как говорится, все познается в сравнении. Сегодня уровень развития торговли в Сахалинской области намного выше, чем когда-либо. Большое спасибо за это губернатору и региональному правительству. Очень важно, что руководство области поддерживает торговлю, – отметила Почетный гражданин Сахалинской области Галина Грошева, которая стояла у истоков развития отрасли торговли на островах.

На торжественном мероприятии в областном центре народного творчества чествовали сахалинцев за большой вклад в развитие торговли и многолетний добросовестный труд. Почетных грамот Министерства промышленности и торговли Российской Федерации удостоены заведующая магазином «Лотос+» Ольга Анкудинова, индивидуальный предприниматель Ара Торозян, менеджер по закупкам Галина Высоцкая, заведующая продовольственным магазином «Уют» в селе Победино Надежда Ситникова.

Почетной грамотой Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики наградили заместителя директора департамента регионального минсельхозторга Елену Костенко. Почетные грамоты правительства Сахалинской области вручили генеральному директору ООО «Сити Маркет» Наталье Банцер и коммерческому директору ООО «Паприка» Алесе Куряевой.

– Мы работаем в отрасли торговли уже 26 лет. Радуем сахалинцев самыми новыми и красивыми коллекциями одежды. Если раньше говорили, что мы отстаем на 10 лет, то сейчас наши витрины выглядят так же, как в мировых столицах моды. Мы счастливы наряжать наших покупателей, видеть их светящиеся глаза и улыбки. Спасибо губернатору за внимание к предпринимательскому сообществу. К примеру, во время пандемии оказывали материальную поддержку на зарплату персонала. Мы чувствуем, что мы не брошены, что, если случится что-то критическое тяжелое, нас всегда поддержат, – поделилась Алеся Куряева.

Благодарностью губернатора поощрили также индивидуального предпринимателя Германа Мигунова. Его магазин стал одним из первых в Поронайском районе начал предоставлять покупателям скидки по «карте сахалинца».

На празднике наградили также лучшие, по мнению экспертов и посетителей, рестораны Южно-Сахалинска.

– Мне не хватало душевных заведений, где легко и хорошо, где тебя встречают и провожают, вкусно кормят. Самое важное в нашей сфере – уважительно относиться к каждому, кто к тебе пришел. Если ты подаришь человеку хорошее настроение, он обязательно вернется, – рассказала владелица ресторанного бизнеса Наталья Рычкова. – Очень радостно видеть, как преображается Сахалин. Много людей занимается бизнесом и получают поддержку губернатора и властей. Предприниматели хотят еще больше украсить это место, превратить его в райский уголок. Так я к Сахалину и отношусь.

Особой частью торжественной церемонии стало награждение девяти трудовых династий, где несколько поколений семьи трудятся в сфере торговли.

– Сегодня мы чествовуем и семейный бизнес. Действительно, торговля – это сфера, в которой из поколения в поколение передается к детям, внукам, правнукам талант, мудрость, накопленный опыт. И так будет всегда, ведь торговля – это наша жизнь, – отметила министр сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Инна Павленко.

Также состоялась вручение наград победителям во Всероссийском конкурсе Минпромторга «Торговля России-2024». В этом году Сахалинская область в очередной раз продемонстрировала высокий результат и вошла в список победителей конкурса с четырьмя наградами.

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