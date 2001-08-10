На Сахалине чествуют работников торговли

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Накануне Дня работника торговли виновников торжества от имени регионального правительства поздравил губернатор Валерий Лимаренко. Сегодня на Сахалине и Курилах в отрасли торговли трудится более 40 тысяч человек, открыто около 4000 торговых объектов. А островной регион – лидер на Дальнем Востоке по товарообороту, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Я сам – покупатель, и у меня всегда поднимается настроение, когда слышу: спасибо за покупку. В сфере торговли у нас работают приветливые и доброжелательные люди, которые каждый день помогают тем, кто приходит в магазин, – сказал Валерий Лимаренко. – Понятно, что мы, обычные покупатели, не видим той мощи и силы, которая обеспечивает полные прилавки. Суда, которые везут грузы, оптово-распределительные базы, а еще специалисты, которые решают множество задач, чтобы у людей каждый день были свежий хлеб, продукты и другие вещи. Мы уделяем большое внимание социальной торговле, чтобы каждая семья, независимо от уровня доходов, могла собраться за столом на вкусном обеде. Мы гордимся нашей торговлей. Люди с материка приезжают к нам и удивляются ассортименту товаров. Спасибо за это ветеранам отрасли и их преемникам! Спасибо за качественный сервис, внимание к людям и ваши улыбки!

В сфере торговли занят каждый шестой работающий житель островного региона. Отрасль лидирует по количеству малых и средних предприятий, а также субъектов малого и среднего бизнеса.

Четверть всего продовольствия на Сахалине и Курилах реализуется в торговых точках экономформата. Цены в магазинах, которые работают в рамках губернаторского проекта «Забота. Защита. Уважение» на 15-20 процентов ниже среднерыночных. Сегодня на островах открыто более 770 таких торговых точек, в следующем – их количество должно вырасти до 800.

Чтобы обеспечить стабильность продовольственного рынка, правительство возмещает оптовым предприятиям часть транспортных расходов. Это положительно влияет на конечную цену товаров. Сахалинские оптовики установили контакты с производителями из разных регионов России. По прямым договорам поставки на Сахалин завозят муку, крупы, сахар, макаронные изделия, масло, консервы и множество других товаров.

– Торговля – самая гуманная отрасль народного хозяйства. И, как говорится, все познается в сравнении. Сегодня уровень развития торговли в Сахалинской области намного выше, чем когда-либо. Большое спасибо за это губернатору и региональному правительству. Очень важно, что руководство области поддерживает торговлю, – отметила Почетный гражданин Сахалинской области Галина Грошева, которая стояла у истоков развития отрасли торговли на островах.

На торжественном мероприятии в областном центре народного творчества чествовали сахалинцев за большой вклад в развитие торговли и многолетний добросовестный труд. Почетных грамот Министерства промышленности и торговли Российской Федерации удостоены заведующая магазином «Лотос+» Ольга Анкудинова, индивидуальный предприниматель Ара Торозян, менеджер по закупкам Галина Высоцкая, заведующая продовольственным магазином «Уют» в селе Победино Надежда Ситникова.

Почетной грамотой Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики наградили заместителя директора департамента регионального минсельхозторга Елену Костенко. Почетные грамоты правительства Сахалинской области вручили генеральному директору ООО «Сити Маркет» Наталье Банцер и коммерческому директору ООО «Паприка» Алесе Куряевой.

– Мы работаем в отрасли торговли уже 26 лет. Радуем сахалинцев самыми новыми и красивыми коллекциями одежды. Если раньше говорили, что мы отстаем на 10 лет, то сейчас наши витрины выглядят так же, как в мировых столицах моды. Мы счастливы наряжать наших покупателей, видеть их светящиеся глаза и улыбки. Спасибо губернатору за внимание к предпринимательскому сообществу. К примеру, во время пандемии оказывали материальную поддержку на зарплату персонала. Мы чувствуем, что мы не брошены, что, если случится что-то критическое тяжелое, нас всегда поддержат, – поделилась Алеся Куряева.

Благодарностью губернатора поощрили также индивидуального предпринимателя Германа Мигунова. Его магазин стал одним из первых в Поронайском районе начал предоставлять покупателям скидки по «карте сахалинца».

На празднике наградили также лучшие, по мнению экспертов и посетителей, рестораны Южно-Сахалинска.

– Мне не хватало душевных заведений, где легко и хорошо, где тебя встречают и провожают, вкусно кормят. Самое важное в нашей сфере – уважительно относиться к каждому, кто к тебе пришел. Если ты подаришь человеку хорошее настроение, он обязательно вернется, – рассказала владелица ресторанного бизнеса Наталья Рычкова. – Очень радостно видеть, как преображается Сахалин. Много людей занимается бизнесом и получают поддержку губернатора и властей. Предприниматели хотят еще больше украсить это место, превратить его в райский уголок. Так я к Сахалину и отношусь.

Особой частью торжественной церемонии стало награждение девяти трудовых династий, где несколько поколений семьи трудятся в сфере торговли.

– Сегодня мы чествовуем и семейный бизнес. Действительно, торговля – это сфера, в которой из поколения в поколение передается к детям, внукам, правнукам талант, мудрость, накопленный опыт. И так будет всегда, ведь торговля – это наша жизнь, – отметила министр сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Инна Павленко.

Также состоялась вручение наград победителям во Всероссийском конкурсе Минпромторга «Торговля России-2024». В этом году Сахалинская область в очередной раз продемонстрировала высокий результат и вошла в список победителей конкурса с четырьмя наградами.