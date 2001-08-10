Неделя профилактики заболеваний печени проходит в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В преддверии Международного дня борьбы с гепатитом специалисты Центра СПИД и Центра медицинской профилактики провели мероприятие для сотрудников аэропорта «Южно-Сахалинск». В рамках программы по укреплению общественного здоровья нацпроекта «Демография» были организованы 2 площадки для проведения скрининга и беседа о ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитах В, С, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
На медицинских площадках сотрудник смогли пройти мониторинг факторов риска хронических неинфекционных заболеваний и экспресс-тесты на антитела к ВИЧ и вирусному гепатиту С. За два часа своё здоровье проверили больше 40 человек. Параллельно с работой специалистов перед слушателями выступила психолог Центра СПИД Елизавета Плотникова. Она рассказала об особенностях опасных вирусов, способах защиты, профилактики и лечения.
- Вирусы гепатита С и иммунодефицита человека имеют сходства: длительное скрытое течение инфекции, способы передачи – через кровь или незащищённым половым путём. Главное отличие гепатита С в том, что он может быть излечен при условии раннего выявления и назначения терапии, - рассказала психолог.
В Сахалинской области зафиксировано 8753 случаев заболевания гепатитом С. Пройти обследование и определить наличие вируса можно в Центре СПИД и центральных районных больницах.
Важно помнить, что даже выздоровевший человек может заразиться снова. Поэтому необходимо соблюдать меры профилактики: проводить косметологические процедуры только в салонах, имеющих разрешение на оказание соответствующих услуг и обращаться к специалистам, которые прошли обучение безопасным правилам работы, иметь индивидуальные средства гигиены в домашних условиях, использовать защитные методы контрацепции. Перед планированием беременности семейной паре рекомендуется пройти полное обследование, в том числе на вирус гепатита С.
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