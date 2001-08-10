В Южно-Сахалинске открылся многофункциональный центр обслуживания абонентов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новый центр обслуживания абонентов «РВК-Сахалин» открылся в островной столице по адресу ул.Крюкова, 78. Это уже второй офис предприятия. Первый уже более года работает на пр.Победы, 39. Маршрутизация абонентов позволит избежать очередей при решении возникающих вопросов. При выборе места для нового офиса учитывали удобное расположение в центре города, возможность парковки и наличие вблизи остановок общественного транспорта, рассказали ТИА "Острова" в коммунальной компании.

От имени мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина с открытием центра присутствующих поздравил вице-мэр Вячеслав Кожухов.

«Поздравляю вас с открытием нового центра обслуживания населения «РВК-Сахалин». И это — замечательная новость для всех потребителей водоснабжения Южно-Сахалинска. Теперь горожане смогут выбирать наиболее удобную для них локацию для получения необходимой помощи и поддержки. Отмечу, открытое и активное взаимодействие с населением является ключевым принципом в работе как вашей компании, так и муниципалитета. С начала года сотрудники центра обслуживания абонентов «РВК-Сахалин» обработали уже более 17 тысяч обращений горожан. Поэтому уверен, что работа нового офиса будет также крайне востребована», - отметил вице-мэр островной столицы Вячеслав Кожухов

Новый офис «РВК-Сахалин» занимает целый этаж в здании по адресу Крюкова, 78. В правом крыле расположилась дирекция по капитальному строительству (вопросы реализации инвестиционной программы и строительства объектов), а в левом – коммерческая дирекция (центр обслуживания абонентов).

«На долю Росводоканала приходится 30% рынка водоснабжения и водоотведения, обслуживаемого частными операторами в России. И приоритет нашей работы, безусловно, —комфорт потребителей в городах присутствия. Поэтому для нас важно, чтобы жители Южно-Сахалинска могли прийти в красивый и удобный офис для решения всех возникающих вопросов. Кроме того, для укрепления клиентоориентированности мы расширяем и совершенствуем современные цифровые сервисы. Надеемся, горожанам будет удобно пользоваться всеми ресурсами, которые уже работают в компании, а также теми, которые еще только готовятся к запуску», - рассказал коммерческий директор ГК Росводоканал Сергей Прокофьев.

Новый офис компании, который уже называют фронт-офисом, представляет собой многофункциональный центр предоставления услуг с возможностью получения консультаций, передачи показаний приборов учета и оплаты услуг. Он будет заниматься обслуживанием как физических, так и юридических лиц. Центр обслуживания абонентов будет работать, как и остальные офисы компании – с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00; в пятницу с 8.30 до 15.30. Обед с 13 до 14 часов.

«Для нас важен комфорт наших абонентов. Поэтому работаем по нескольким направлениям. Так, масштабная модернизация сетей и объектов коммунальной инфраструктуры призваны улучшить качество водоснабжения и очистки стоков. А открытие новых центров и внедрение современных сервисов нацелены на удобство. Новый Центр станет ключевым каналом коммуникаций и площадкой, где горожане смогут получить консультации и подать заявку на необходимые услуги. Мы всегда открыты для всех вопросов южносахалинцев», - резюмировал генеральный директор «РВК-Сахалин» Алексей Смоленский.