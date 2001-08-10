Сахалинских туристов на Камчатке встретит цифровой гастрономический гид

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск, РФ – МТС, цифровая экосистема, объявляет о запуске бесплатного гастрономического цифрового путеводителя по Камчатке. Гастрогид разработан МТС Travel при поддержке министерства туризма Камчатского края. Цифровой путеводитель раскрывает особенности и достоинства местной кухни и локальных деликатесов. Гастрообзор станет частью большого туристического путеводителя по краю, ссылку на который получают гости полуострова в приветственном СМС.

Гастрогид знакомит туристов со специалитетами и ключевыми продуктами и блюдами, составляющими основу камчатской кухни: деликатесами из дикого тихоокеанского лосося, морепродуктами, олюторской сельдью и командорскими грибами. Кроме того, гид включает информацию о самых популярных гастрономических сувенирах, которые можно увезти с собой на память об удивительном путешествии по краю вулканов. Среди них лососёвая икра, мармелад из местных дикорастущих растений, травяные сборы, камчатские сыры из вулканического молока, лечебная столовая минеральная вода и соус песто из черемши.

В путеводителе представлены более 20 ресторанов и кафе Камчатского края, разделённых на четыре категории: рестораны с локальным меню и местными специалитетами, заведения с тихоокеанской кухней, рестораны с оригинальной концепцией и рестораны, специализирующиеся на мировой кулинарии. Также для поклонников гастротуризма в путеводителе представлены гастрономические мероприятия, например, «ПапоротникИКРАб» и «Елизовская осень».

«Мы продолжаем развивать и масштабировать цифровые туристические путеводители от МТС Travel. В этом месяце мы запустили гид по Сахалинской области, который знакомит гостей острова с достопримечательностями нашего гостеприимного региона. При этом, сахалинцы также активно путешествуют по другим городам Дальнего Востока. По данным МТС Travel, Сахалинская область входит в топ-5 регионов, откуда чаще всего приезжают туристы на Камчатку. Сахалинцы едут в соседний регион, чтобы полюбоваться вулканами, гейзерами и живописными морскими видами. В последнее время набирает популярность и гастротуризм. Теперь сахалинцев на Камчатке будет встречать бесплатный гастропутеводитель, который поможет выбрать лучшие места для знакомства с локальной кухней», — отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

Путешественники, прибывающие на Камчатку, получают приветственное SMS со ссылкой на цифровой путеводитель. Воспользоваться гастрономическим гидом МТС Travel по прямой ссылке могут абоненты всех операторов.

Справка

МТС Travel, часть цифровой экосистемы МТС, создает сервисы для путешественников по России и миру. В МТС Travel входят одноименная платформа бронирования отелей и билетов, отельный консолидатор Bronevik.com, онлайн-журнал, цифровые путеводители по России, а также портал «Тонкости туризма».