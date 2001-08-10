Тихоокеанское
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12:01, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине военнослужащие тренировались захватывать опорный пункт условного противника

На Сахалине военнослужащие тренировались захватывать опорный пункт условного противника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Занятия по захвату опорного пункта условного противника прошли с военнослужащими армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

На полигоне «Троицкий» под руководством опытных инструкторов и участников специальной военной операции (СВО) военнослужащие обучаются штурму вражеских позиций и опорных пунктов.

Для прикрытия личного состава во время ведения учебного боя мотострелки используют деревья, овраги, земляные насыпи и другие, естественные и искусственные укрытия на местности

Особое внимание военнослужащие уделяют действиям при движении в опорном пункте условного противника, где каждый боец должен строго следить за своим сектором и прикрывать товарища.

В ходе проведения данных занятий, для создания обстановки максимально приближенной к боевой, инструкторы применяли различные средства имитации и холостые боеприпасы.

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