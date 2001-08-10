На Сахалине военнослужащие тренировались захватывать опорный пункт условного противника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Занятия по захвату опорного пункта условного противника прошли с военнослужащими армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

На полигоне «Троицкий» под руководством опытных инструкторов и участников специальной военной операции (СВО) военнослужащие обучаются штурму вражеских позиций и опорных пунктов.

Для прикрытия личного состава во время ведения учебного боя мотострелки используют деревья, овраги, земляные насыпи и другие, естественные и искусственные укрытия на местности

Особое внимание военнослужащие уделяют действиям при движении в опорном пункте условного противника, где каждый боец должен строго следить за своим сектором и прикрывать товарища.

В ходе проведения данных занятий, для создания обстановки максимально приближенной к боевой, инструкторы применяли различные средства имитации и холостые боеприпасы.