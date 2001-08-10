В Сахалинской области начались работы по реконструкции полигона ТБО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Реконструкция мусорного полигона по утилизации твердых бытовых отходов мощностью 124 тыс. тонн в Южно-Сахалинске завершится в первом квартале 2025 года. Сейчас на полигоне уже ведутся работы по строительству административно-бытового комплекса, мусоросортировочного цеха и запуску системы очистки сточных вод, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.

- Значительная часть отходов производства и потребления, поступающих на полигон, пригодна для вторичного использования. Среди них бумага, металл, пластик и стекло. Благодаря увеличению мощности комплекса удастся увеличить уровень сортировки вторсырья и уменьшить процент захоронения. И, что немаловажно, появятся дополнительные рабочие места. Сейчас на полигоне проводятся земляные работы, задействованы десятки единиц техники. Пусконаладочные работы мусоросортировочного завода запланированы на декабрь 2024 года, - сообщил исполнительный директор АО «Управление по обращению с отходами» Владимир Ткачук.

Модернизация и обновление полигона предусматривает строительство мусоросортировочного комплекса с закупкой нового оборудования отечественного производства РЖЕВ-МАШ, строительство административного корпуса для персонала, введение в эксплуатацию системы очистки сточных вод (СОС-200) и установку системы пожарной безопасности. Реконструкция позволит минимизировать воздействие на окружающую среду и увеличить время полезной эксплуатации полигона. В проектные решения заложены наилучшие доступные технологии.

- Оценивая текущее положение дел, очень важно учитывать то обстоятельство, что полноценная и эффективно работающая система обращения с твердыми коммунальными отходами в области только набирает обороты. И потому сегодня приходится одновременно решать и текущие задачи – обеспечивать уборку, вывоз мусора, и работать над достижением стратегических целей по созданию действенного механизма, охватывающего все стадии от сбора отходов до их переработки и размещения. В соответствии с национальным проектом «Экология», который реализуется по поручению Президента Российской Федерации, задача будет решена полностью, - отметила министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.

Напомним, в 2019 году на юге Сахалине заработал первый полигон твердых бытовых отходов "Известковый". Полигон предназначен для захоронения коммунальных отходов, которые не подлежат утилизации или переработке. В настоящее время в состав комплекса входит ангар с сортировочной линией, пресс для мусора и очистные сооружения.

На сегодняшний день на "Известковый" доставляют отходы с Южно-Сахалинска, Холмского и Анивского районов. Ежегодно поступает порядка 60 тысяч тонн твердых коммунальных отходов, после реконструкции объем будет увеличен до 124 тысяч тонн. Масштабная работа по переработке твердых коммунальных отходов продолжается и с обновлением полигона объем вторсырья значительно увеличится. Ситуацию держит на контроле губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.