В Поронайске чествовали работников торговли и общественного питания
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В концертном зале «Центральный» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника торговли и общественного питания.
С профессиональным праздником работников и ветеранов отрасли поздравил мэр Поронайского городского округа Антон Карпуков.
Глава района поблагодарил собравшихся за ежедневный труд, профессионализм и вклад в развитие экономики района. К поздравлениям присоединились председатель Собрания Виктория Кривошеева, директор Финансово-экономического департамента администрации Ирина Заикина.
На сегодняшний день в Поронайском районе в сфере торговли осуществляют деятельность 270 хозяйствующих субъектов. В отрасли трудятся больше 900 человек. По поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко в районе особое внимание уделяется развитию сети социальных магазинов, в которых можно приобрести продукты с минимальной торговой наценкой - статус «социального» имеют 7 торговых точек. Огромный вклад предприятия торговли и общественного питания делают в поддержку участников специальной военной операции. Регулярно предприниматели отправляют на передовую гуманитарную помощь в виде продуктов и предметов первой необходимости.
Почетными грамотами и благодарственными письмами различного уровня отметили труд более 60 работников сферы торговли и общественного питания – продавцов, грузчиков, водителей, менеджеров, поваров, кондитеров, кладовщиков и других.
В ходе торжественного мероприятия подвели итоги традиционного муниципального смотра-конкурса «Лидер потребительского рынка».
Победителями конкурса признаны в номинации «Социально ответственный бизнес» признаны:
Индивидуальный предприниматель Семенова Наталья Викторовна, социальный магазин «Провинция», с. Гастелло;
Индивидуальный предприниматель Иванова Анна Владимировн, магазин «Эконом», пгт. Вахрушев;
Индивидуальный предприниматель Перминов Александр Алексеевич.
Победители поощрены за особый вклад в реализацию социальной благотворительной деятельности, обеспечение должного качества товаров и услуг, безопасность производства, отсутствие жалоб потребителей.
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