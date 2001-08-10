В Поронайске чествовали работников торговли и общественного питания

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В концертном зале «Центральный» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника торговли и общественного питания.

С профессиональным праздником работников и ветеранов отрасли поздравил мэр Поронайского городского округа Антон Карпуков.

Глава района поблагодарил собравшихся за ежедневный труд, профессионализм и вклад в развитие экономики района. К поздравлениям присоединились председатель Собрания Виктория Кривошеева, директор Финансово-экономического департамента администрации Ирина Заикина.

На сегодняшний день в Поронайском районе в сфере торговли осуществляют деятельность 270 хозяйствующих субъектов. В отрасли трудятся больше 900 человек. По поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко в районе особое внимание уделяется развитию сети социальных магазинов, в которых можно приобрести продукты с минимальной торговой наценкой - статус «социального» имеют 7 торговых точек. Огромный вклад предприятия торговли и общественного питания делают в поддержку участников специальной военной операции. Регулярно предприниматели отправляют на передовую гуманитарную помощь в виде продуктов и предметов первой необходимости.

Почетными грамотами и благодарственными письмами различного уровня отметили труд более 60 работников сферы торговли и общественного питания – продавцов, грузчиков, водителей, менеджеров, поваров, кондитеров, кладовщиков и других.

В ходе торжественного мероприятия подвели итоги традиционного муниципального смотра-конкурса «Лидер потребительского рынка».

Победителями конкурса признаны в номинации «Социально ответственный бизнес» признаны:

Индивидуальный предприниматель Семенова Наталья Викторовна, социальный магазин «Провинция», с. Гастелло;

Индивидуальный предприниматель Иванова Анна Владимировн, магазин «Эконом», пгт. Вахрушев;

Индивидуальный предприниматель Перминов Александр Алексеевич.

Победители поощрены за особый вклад в реализацию социальной благотворительной деятельности, обеспечение должного качества товаров и услуг, безопасность производства, отсутствие жалоб потребителей.