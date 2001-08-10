Южносахалинцам напоминают о правилах выгула питомцев в общественных местах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты департамента общественной безопасности и контроля совместно с представителями УМВД вышли в рейд в сквер Асахикава, чтобы напомнить горожанам о действующих нормах прогулок с собаками, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В муниципалитете действуют правила содержания домашних животных. Выгуливать в общественных местах питомцев ростом выше 25 см в холке можно только в наморднике и на поводке. Исключение составляют собаки-проводники.

- Нарушение требований к содержанию домашних животных регулируется статьей 33-5 закона «Об административных правонарушениях Сахалинской области». На владельцев составляют протокол, чтобы установить личность хозяина в рейды мы выходим с сотрудниками полиции. После этого протокол рассматривает административная комиссия города. Штрафы составляют до 4 тысяч рублей, за повторные нарушения – 5 тысяч рублей, – рассказала представитель административной комиссии города Южно-Сахалинска Ольга Колесникова.

По итогам рейда в сквере Асахикава на горожанина, который выгуливал собаку выше 25 см без поводка и намордника был составлен протокол. Еще одним местом профилактического мероприятия стал городской парк, где также был выявлен нарушитель.

Всего с начала года 23 южносахалинца были привлечены к административной ответственности за выгул питомцев без поводка и намордника. Также горожан просят своевременно убирать за своими собаками на прогулках в общественных местах.