Тихоокеанское
информационное агентство
24 Июля 2024
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17:01, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцам напоминают о правилах выгула питомцев в общественных местах

Южносахалинцам напоминают о правилах выгула питомцев в общественных местах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты департамента общественной безопасности и контроля совместно с представителями УМВД вышли в рейд в сквер Асахикава, чтобы напомнить горожанам о действующих нормах прогулок с собаками, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В муниципалитете действуют правила содержания домашних животных. Выгуливать в общественных местах питомцев ростом выше 25 см в холке можно только в наморднике и на поводке. Исключение составляют собаки-проводники.

- Нарушение требований к содержанию домашних животных регулируется  статьей 33-5 закона «Об административных правонарушениях Сахалинской области». На владельцев составляют протокол, чтобы установить личность хозяина в рейды мы выходим с сотрудниками полиции. После этого протокол рассматривает административная комиссия города. Штрафы составляют до 4 тысяч рублей, за повторные нарушения – 5 тысяч рублей, – рассказала представитель административной комиссии города Южно-Сахалинска Ольга Колесникова.

По итогам рейда в сквере Асахикава на горожанина, который выгуливал собаку  выше 25 см без поводка и намордника был составлен протокол. Еще одним местом профилактического мероприятия стал городской парк, где также был выявлен  нарушитель.

Всего с начала года 23 южносахалинца были привлечены к административной ответственности за выгул питомцев без поводка и намордника. Также горожан просят своевременно убирать за своими собаками на прогулках в общественных местах.

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