В Южно-Сахалинске завершается благоустройство детских садов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Этим летом в пяти детских садах областного центра будет обустроено безопасное резиновое покрытие, установлены малые архитектурные формы и проведено озеленение. Все работы завершатся к 1 сентября, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На финальном этапе находится обновление уличного игрового пространства в детском саду № 30 «Улыбка». Работы ведутся на территории двух корпусов.

- Ранее у нас на участках не было специального покрытия. Было пыльно. В рамках благоустройства на всех прогулочных площадках нам уложили хорошее, безопасное покрытие, установили малые архитектурные формы. Осталось произвести обустройство спортивного участка и завершить работы по озеленению, - рассказала директор детского сада Светлана Петеримова.

Кроме того, в детском саду выполнен косметический ремонт помещений. Также в этом году в дошкольном учреждении обновлены песочницы и уличные игровые элементы. По словам Светланы Петеримовой, работы будут завершены до 1 августа.

До конца августа также обновят прогулочные зоны в дошкольных учреждениях №1 «Загадка», №27 «Зарничка», № 54 «Белоснежка» и №18 «Гармония». Как отметил заместитель директора департамента образования Сергей Луковой, на время проведения работ для детей были предоставлены места в ближайших детских садах.

Сегодня к осмотру хода работ в детском саду №30 присоединилась помощник депутата Сахалинской областной думы Александра Гринберга Анастасия Шавдина:

- Летний период – это всегда особенное время для образовательных учреждений. За короткий срок необходимо подготовить их к следующему учебному году. При содействии губернатора Валерия Игоревича Лимаренко удалось данный процесс масштабировать. С комфорта начинается, в том числе эстетическое образование малышей. И, несомненно, важны безопасность и уют.