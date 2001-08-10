В Сахалинской области обсудили помощь участникам СВО и их семьям

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе расширенного заседания координационного совета уполномоченных по правам человека в ДФО обсудили помощь участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям. По итогам совещания высокую оценку получила практика Сахалинской области по оказанию помощи военнослужащим во всех региональных медицинских учреждениях – как в военных, так и в гражданских, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Сегодня в Южно-Сахалинске состоялось заседание координационного совета уполномоченных по правам человека в регионах Дальнего Востока. Мы рассматривали очень важные вопросы, которые также затрагивают различные органы исполнительной власти и многие общественные организаций, органы военного управления. Самый главный вопрос на рассмотрении – это защита прав участников специальной военной операции и членов их семей. Те тезисы, которые звучали в послании Президента, нашли отклик, - это и мониторинг ситуации, и общение с гражданами, а также вопросы здравоохранения, как военного, так и гражданского: как их соединить, чтобы работа велась наиболее эффективно. Мы очень полно и глубоко услышали опыт работы Сахалинской области. Надо отметить, что мнение о регионе начинает формироваться еще в аэропорту, Южно-Сахалинск – это столичный город. Все дальневосточники могут гордиться теми достижениями и победами, которые есть в Сахалинской области. Поэтому я поздравляю всех жителей области с тем, что последние годы прошли не зря. Видно, какими бурными темпами развиваются Сахалин и Курилы, в том числе решаются те вопросы граждан, которые мы сегодня рассматривали. Мы видим, что делается большая работа, что область, действительно, каждый день вносит посильный вклад тем, кто приходит с передовой, и тем, кто продолжает защищать границы нашей Родины. Это большая комплексная работа, и я думаю, что ее можно оценить только на отлично, - подчеркнул председатель координационного совета по ДФО Игорь Чесницкий.

- Впервые наш регион становится площадкой для обсуждения вопросов в сфере прав человека и гражданина в таком широком составе. Сахалинской области есть чем поделиться в части соблюдения законных прав человека. С началом специальной военной операции нашей главной заботой стала поддержка военнослужащих и членов их семей. Я поддерживаю инициативу уполномоченных по правам человека обсудить эту тему, обменяться опытом, внедрить лучшие практики. Уверен, что прозвучавшие здесь решения, будут востребованы государственными органами в оказании помощи нашим бойцам, - сообщил начальник управления общественных коммуникаций Егор Умнов от имени губернатора Валерия Лимаренко.

Одной из ключевых тем встречи стало оказание медицинской помощи участникам специальной военной операции. По поручению губернатора Валерия Лимаренко в Сахалинской области бойцы могут пройти лечение во всех медицинских учреждениях области – в военных и гражданских. Больницы оснащены современным передовым оборудованием, врачи владеют ведущими тактиками лечения. Все это позволяет оперативно и качественно оказывать помощь бойцам.

- Это позволило решить одну из важнейших проблем, с которой сталкивались участники СВО – невозможность получения полного комплекса медицинских услуг в военном госпитале. Сегодня каждый военнослужащий или мобилизованный гражданин может обратиться в любую поликлинику или больницу, чтобы получить то лечение, которое ему необходимо, - отметил уполномоченный по правам человека в Сахалинской области Анатолий Крутченко.

Опыт Сахалинской области получил высокую поддержку среди других регионов Дальнего Востока. В течение пяти дней вопрос проработают более подробно, после чего будет принято решение о передаче инициативы на федеральный уровень. Так, практика островного региона может быть применена и в других регионах России.

Кроме того, в Сахалинской области работает региональный филиал Фонда «Защитники Отечества», который является основным центром для оказания комплексной помощи ветеранам СВО и семьям погибших воинов. Основные направления работы Фонда – юридическое и психологическое сопровождение, решение вопросов по адаптации жилищных условий, реабилитации, помощь в получении выплат, связанных с участием в СВО, оформлению удостоверения ветерана боевых действий, трудоустройстве, выдача технических средств реабилитации.

- Мы видим, что с первых дней начала работы Фонда, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко активно включился в нашу работу и организацию взаимодействия с органами власти. Конечно же, выстроена работа с уполномоченными по правам человека. На площадке Фонда на системной основе дежурят региональные представители, чтобы люди, обращающиеся к нам, могли получить консультацию в одном окне. Мы, как люди, работающие в единой связке, должны понимать актуальные вопросы и направления работы, обсуждать их совместно, чтобы выработать стратегию для эффективного и оперативного решения. Сейчас считаю важным проработать наперед те вопросы, с которыми мы столкнемся по возвращению наших бойцов с передовой с победой. И для этого нам также важно проводить совместные встречи и обсуждения, работать, как единая команда, - рассказала руководитель регионального Фонда «Защитники Отечества» Сабина Кушевская.

Также на Сахалине и Курилах действуют различные меры социальной поддержки и выплаты. За каждой семьей участников спецоперации закреплены социальные работники. Проходят личные приемы военнослужащих и их семей. Большое внимание уделяют психологической поддержке и реабилитации военнослужащих и их родных. Помогают с трудоустройством и переквалификацией. Налажены поставки различных грузов в зону СВО, в том числе спецтехники и экипировки. Губернатор Валерий Лимаренко лично регулярно бывает на передовой и общается с бойцами. Всего за два года размер гуманитарной помощи составил свыше 300 тонн.

Отметим, в Совете приняли участие 10 постоянных членов - государственные правозащитники из дальневосточных регионов, а также представители ведомств, прокуратуры, правоохранительных органов и общественных организаций. По итогам заседания Игорь Чесницкий поблагодарил Валерия Лимаренко за организацию встречи.