Тихоокеанское
информационное агентство
24 Июля 2024
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12:12, | Новости общества Сахалина и Курил

В селе на Камчатке появится общественный туалет за три миллиона рублей

В селе на Камчатке появится общественный туалет за три миллиона рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ходить в уборную в соответствии с последним словом комфорта и гигиены смогут жители посёлка Ключи уже в октябре. Современный модуль появится в самом центре населённого пункта, пишет ИА "Кам 24".

На возведение автономной уборной в рамках нацпроекта по формированию комфортной городской среды потратят около трёх миллионов рублей. В здание, которое появится на улице Кирова, проведут не только водоснабжение, но даже отопление, сообщает администрация Усть-Камчатского района.

Закончить работы планируют до 25 октября.

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