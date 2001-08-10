На Сахалине между Санаторным и Синегорском заасфальтировали еще два км автодороги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На участке автомобильной дороги Южно-Сахалинск – Синегорск 22-30 км продолжается капитальный ремонт. Работы на объекте ведет подрядная организация ООО "Перевал" в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги", рассказали ТИА "Острова" в региональном минтрансе.

- Подрядчик уже уложил новый слой асфальтобетона протяженностью 2,38 км из 8,136 км, - рассказал руководитель ГКУ "Управление Сахалинавтодор" Вадим Думанский. - Также выполнены все подготовительные работы, расчистка полосы отвода от лесорастительности, работы по устройству земляного полотна. В полном объеме закуплены и доставлены на базу подрядчика все необходимые для завершения работ материалы и изделия, производятся отделочные и укрепительные работы, отсыпаются обочины, завершается ремонт водопропускных сооружений.

Напомним, что по нацпроекту будет капитально отремонтирован участок автодороги Южно-Сахалинск – Синегорск протяженностью 8 км. В прошлом году подрядчик заасфальтировал 2 км автодороги, к ноябрю дорожники должны уложить современное покрытие на оставшемся участке. Работы на объекте ведутся под контролем губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. После капитального ремонта между селами Санаторное и Синегорск будут устроены автобусные остановки с заездными карманами, тротуары и автопавильоны, установлен автономный комплекс освещения на пешеходных переходах, устроено барьерное ограждение.