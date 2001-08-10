Какие фильмы и сериалы смотрели сахалинцы в первой половине 2024 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фото: KION

Сахалинцы стали чаще смотреть кино: время просмотра контента на платформе KION увеличилось на 14% за январь-июнь этого года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Аналитики связывают это с ростом количества ожидаемых фильмов и сериалов, которые вышли в онлайн-кинотеатрах за последние месяцы.

Наибольшей популярностью у сахалинцев пользовались драмы, комедии и боевики, а самым любимым актером стал Павел Прилучный. В топ-3 популярных сериалов на KION вошли новый сезон детективного сериала «Обоюдное согласие» (18+), остросюжетный боевик «Призрак» с Павлом Прилучным и драма «Позывной «Пассажир» с Антоном Шагиным.

В целом, среди россиян самым популярным жанром стала комедия. Также жители страны стали чаще смотреть фильмы и сериалы отечественного производства – их популярность выросла более чем 55%.