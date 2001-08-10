Пенсии работающих пенсионеров начнут индексироваться с 2025 года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Социальный фонд возобновит индексацию выплат пенсионерам, продолжающим работать, в соответствии с поправками в федеральный закон о страховых пенсиях, которые вступают в силу со следующего года. Согласно им, пенсия работающих пенсионеров будет повышаться в начале каждого года с учетом инфляции за предыдущий, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОСФР по Сахалинской области.
С 2016 года страховые пенсии работающим пенсионерам, как известно, не индексируют. Все проведенные повышения учитываются на лицевых счетах пенсионеров, и после увольнения они получают выплаты с индексациями, которые были за время работы.
В соответствии с принятыми изменениями, теперь все виды страховых пенсий, включая пенсии по инвалидности и по потере кормильца, будут индексироваться независимо от выполнения трудовой деятельности. Особенность утвержденного механизма повышения заключается в том, что индексацию применяют не к выплачиваемой пенсии, а к ее более высокому размеру, который включает пропущенные индексации. Такой вариант позволяет обеспечить более высокую прибавку к выплатам.
Рассмотрим на примере. Пенсия работающего пенсионера составляет 17,4 тыс. рублей. С учетом пропущенных индексаций за три предыдущих года работы пенсия составляет 23,4 тыс. рублей. Это более высокий размер, который закреплен на лицевом счете пенсионера, и именно по нему будет считаться индексация. Повышение при этом установят к получаемой пенсии в размере 17,4 тыс. рублей. Когда пенсионер уволится, его пенсия вслед за прибавкой по индексации будет дополнительно увеличена исходя из всех пропущенных повышений.
Возобновление индексации пенсии работающим пенсионерам в следующем году пройдет автоматически. Самим гражданам не нужно предпринимать никаких действий и куда-либо обращаться.
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