В Южно-Сахалинске приведут в порядок участок вдоль ручья Пригородного

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выездное совещание по этому вопросу с курирующими вице-мэрами и руководителями профильных департаментов провел глава города. Обращение по благоустройству поступило мэру ранее от жителей домов по ул. Емельянова, где сейчас ведется капитальный ремонт инженерных сетей и дворовых территории, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сергей Надсадин отметил, что важно учесть пожелания жителей и также привести в порядок территорию вдоль ручья, которая расположена рядом и может стать местом для отдыха и прогулок.

- При выполнении работ будем решать несколько вопросов. У жителей есть опасения, что во время сильных осадков грунтовые воды будут поступать в подвалы, поэтому необходимо предусмотреть этот момент. В то же время в нашем городе территории вдоль водных артерий часто становятся местом притяжения. Люди хотят, чтобы они были благоустроены таким образом, чтобы можно было отдыхать, совершать пешие прогулки. В больших масштабах такие работы проводятся на набережной реки Рогатки. Здесь меньшие объемы, тем не менее, запрос у людей есть, – сказал Сергей Надсадин.

К разработке проекта благоустройства планируется приступить в текущем сезоне его концепцию обсудят и согласуют с жителями.