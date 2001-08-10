В Южно-Сахалинске приведут в порядок участок вдоль ручья Пригородного
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Выездное совещание по этому вопросу с курирующими вице-мэрами и руководителями профильных департаментов провел глава города. Обращение по благоустройству поступило мэру ранее от жителей домов по ул. Емельянова, где сейчас ведется капитальный ремонт инженерных сетей и дворовых территории, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Сергей Надсадин отметил, что важно учесть пожелания жителей и также привести в порядок территорию вдоль ручья, которая расположена рядом и может стать местом для отдыха и прогулок.
- При выполнении работ будем решать несколько вопросов. У жителей есть опасения, что во время сильных осадков грунтовые воды будут поступать в подвалы, поэтому необходимо предусмотреть этот момент. В то же время в нашем городе территории вдоль водных артерий часто становятся местом притяжения. Люди хотят, чтобы они были благоустроены таким образом, чтобы можно было отдыхать, совершать пешие прогулки. В больших масштабах такие работы проводятся на набережной реки Рогатки. Здесь меньшие объемы, тем не менее, запрос у людей есть, – сказал Сергей Надсадин.
К разработке проекта благоустройства планируется приступить в текущем сезоне его концепцию обсудят и согласуют с жителями.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:09 Сегодня На Сахалине МТС открыла предзаказ на смартфоны HONOR 200 и 200 Pro для съемки портретов профессионального качества
10:21 Сегодня Новую партию техники отправили бойцам в зону СВО с Сахалина
10:19 Сегодня Пенсии работающих пенсионеров начнут индексироваться с 2025 года
- 10:49 Сегодня Электрическая таль: что это такое и для чего она предназначена?
09:54 22 Июля В Благовещенске девушку жестоко избили, обрили наголо и облили зеленкой
16:12 17 Июля На Сахалине двух человек лишили российского гражданства за незаконный оборот наркотиков
15:11 19 Июля На Сахалине ожидается сильный дождь
14:49 19 Июля Горячее водоснабжение в Южно-Сахалинске будет восстановлено в ближайшие выходные
- 03:42 28 Июня Что такое страховые споры
- 07:39 27 Июня Виды кассовой ленты
- 07:29 27 Июня Фрезерная обработка металла: особенности и функциональные возможности
15:54 27 Июня Сахалинские полицейские раскрыли кражу из дачного домика
Выбор редакции
- 15:27 Сегодня В Южно-Сахалинске в "Городе художников" открылась выставка Валентины Жуковой
- 12:18 Сегодня На Сахалине стали известны сильнейшие дрифтёры "Крыльев Сахалина"
- 12:45 22 Июля Южносахалинцев приглашают на Х фестиваль авторской песни "АПОстров"
- 12:23 19 Июля У пассажиров аэровокзала "Южно-Сахалинск" появилась возможность приобрести в терминале блюда японской кухни
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?