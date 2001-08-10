Тихоокеанское
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24 Июля 2024
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14:24, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске приведут в порядок участок вдоль ручья Пригородного

В Южно-Сахалинске приведут в порядок участок вдоль ручья Пригородного

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выездное совещание по этому вопросу с курирующими вице-мэрами и руководителями профильных департаментов провел глава города. Обращение по благоустройству поступило мэру ранее от жителей домов по ул. Емельянова, где сейчас ведется капитальный ремонт инженерных сетей и дворовых территории, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сергей Надсадин отметил, что важно учесть пожелания жителей и также привести в порядок территорию вдоль ручья, которая расположена рядом и может стать местом для отдыха и прогулок.

- При выполнении работ будем решать несколько вопросов. У жителей есть опасения, что во время сильных осадков грунтовые воды будут поступать в подвалы, поэтому необходимо предусмотреть этот момент.  В то же время в нашем городе территории вдоль водных артерий часто становятся местом  притяжения.  Люди хотят, чтобы они были благоустроены таким образом, чтобы  можно  было отдыхать, совершать пешие прогулки. В больших масштабах такие работы проводятся на набережной реки Рогатки. Здесь меньшие объемы, тем не менее, запрос у людей есть, – сказал Сергей Надсадин.

К разработке проекта благоустройства планируется приступить в текущем сезоне его концепцию обсудят и согласуют с жителями.

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