В Амурской области ввели запрет на посещение лесов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ограничения на посещение лесов ввели в нескольких муниципалитетах Амурской области. Приказы регионального минлесхоза опубликованы на портале правовой информации, сообщает ИА "Порт Амур".

Так, в Зейском округе и Зее мера продлена с 23 июля по 12 августа, в Мазановском районе - с 22 июля по 11 августа.

Ранее ограничение распространили на четыре территории - Магдагачинский район, Сковородинский и Тындинский округа и Тынду. Здесь действовать запрет будет с 19 июля по 8 августа.

В лесах запрещено проводить работы с огнем, ограничено пребывание людей и въезд транспорта. При этом ограничения не распространяются на сотрудников ведомств, задействованных в надзорных мероприятиях, тушении возгораний, а также местных жителей, проезжающих через лесфонд к своим участкам.

18 июля после нормализации обстановки с природными пожарами в Амурской области сняли режим ЧС в лесах регионального уровня. В восьми муниципалитетах (Магдагачинском, Сковородинском, Тындинском, Мазановском, Зейском округах, Селемджинском районе, в Тынде и Зее) продолжает действовать особый противопожарный режим.