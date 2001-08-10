В Амурской области ввели запрет на посещение лесов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ограничения на посещение лесов ввели в нескольких муниципалитетах Амурской области. Приказы регионального минлесхоза опубликованы на портале правовой информации, сообщает ИА "Порт Амур".
Так, в Зейском округе и Зее мера продлена с 23 июля по 12 августа, в Мазановском районе - с 22 июля по 11 августа.
Ранее ограничение распространили на четыре территории - Магдагачинский район, Сковородинский и Тындинский округа и Тынду. Здесь действовать запрет будет с 19 июля по 8 августа.
В лесах запрещено проводить работы с огнем, ограничено пребывание людей и въезд транспорта. При этом ограничения не распространяются на сотрудников ведомств, задействованных в надзорных мероприятиях, тушении возгораний, а также местных жителей, проезжающих через лесфонд к своим участкам.
18 июля после нормализации обстановки с природными пожарами в Амурской области сняли режим ЧС в лесах регионального уровня. В восьми муниципалитетах (Магдагачинском, Сковородинском, Тындинском, Мазановском, Зейском округах, Селемджинском районе, в Тынде и Зее) продолжает действовать особый противопожарный режим.
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