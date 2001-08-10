На Сахалине военнослужащие освоили метание боевых гранат
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), заключившие первые контракты с минобороны России, освоили метание боевых гранат, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
В ходе занятий на специально оборудованной учебной точке на полигоне «Троицкий» военнослужащие выполнили норматив по метанию наступательных боевых гранат РГД-5.
Перед практикой каждый обучающийся сдал зачет на знание требований безопасности и порядок метания гранаты. Первые броски личный состав выполнил учебными гранатами, отрабатывая при этом точность и дальность броска, а уже после перешли к боевым боеприпасам.
Бойцам необходимо было поразить гранатой мишень, имитирующую условного противника, укрывшегося в окопе на расстоянии около 25 метров.
Занятия на полигонах армейского корпуса ВВО на Сахалине проходят под руководством опытных офицеров и инструкторов, в том числе участников специальной военной операции.
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