Тихоокеанское
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11:13, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине военнослужащие освоили метание боевых гранат

На Сахалине военнослужащие освоили метание боевых гранат

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), заключившие первые контракты с минобороны России, освоили метание боевых гранат, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе занятий на специально оборудованной учебной точке на полигоне «Троицкий» военнослужащие выполнили норматив по метанию наступательных боевых гранат РГД-5.

Перед практикой каждый обучающийся сдал зачет на знание требований безопасности и порядок метания гранаты. Первые броски личный состав выполнил учебными гранатами, отрабатывая при этом точность и дальность броска, а уже после перешли к боевым боеприпасам.

Бойцам необходимо было поразить гранатой мишень, имитирующую условного противника, укрывшегося в окопе на расстоянии около 25 метров.

Занятия на полигонах армейского корпуса ВВО на Сахалине проходят под руководством опытных офицеров и инструкторов, в том числе участников специальной военной операции.

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