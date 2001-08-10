Тихоокеанское
информационное агентство
23 Июля 2024
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15:31, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

23 июля временно не будет проезда к оптово-торговым базам на улице Ленина в Южно-Сахалинске

23 июля временно не будет проезда к оптово-торговым базам на улице Ленина в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с проведением работ по прокладке водопропускной трубы 23 июля с 9.00 до 18.00 часов будет перекрыто движение на повороте с  ул. Ленина к оптово-торговым базам (в районе строения 1А). Проезд к базам будет возможен через ул. Украинскую, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Автовладельцев просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов движения.

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