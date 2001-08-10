В Южно-Сахалинске продолжаются работы по благоустройству

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Муниципальные службы ежедневно выполняют различные виды работ по приведению в порядок территорий и пространств городского округа, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, в рамках текущего содержания улично-дорожной сети сегодня планируется:

- укладка брусчатки на Коммунистическом проспекте, с северной стороны на пересечении с ул. Вокзальной;

- ремонт съезда в автопарк (подготовка к устройству асфальтобетонного покрытия) на ул. Железнодорожной;

Кроме этого, в областном центре в дежурном режиме ведутся работы по комплексной уборке автомобильных дорог, включающие подметание проезжих частей и тротуаров.

В скверах и других общественных пространствах Южно-Сахалинска сегодня выполняются различные виды работ: уборка мусора, подметание, протирка скамеек и стендов, малых архитектурных форм и др. Ведутся работы по уходу за луковичными растениями.