Оплачивать коммунальные услуги на Сахалине теперь можно с мобильных устройств

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Этим летом потребители уже оценили возможность использования СБП (системы быстрых платежей) прямо на главной странице сайта «СКК», но эта опция была доступна только со стационарных устройств – компьютеров и ноутбуков. В нынешнее время, когда людьми так ценятся оперативность и удобство внесения платежей в любом месте и в любое время, руководством «Сахалинской Коммунальной Компании» перед программистами была поставлена задача достичь этого как можно быстрее – и IT-специалисты её решили. Теперь нужно только перейти с мобильного телефона или планшета (любых оперативных систем) на страницу pay.skk65.ru, ввести свой лицевой счёт, имя и электронную почту, на которую придёт чек об оплате – и оплатить коммунальные платежи с помощью сгенерированного QR-кода. Это произойдёт практически мгновенно и без какой-либо комиссии, рассказали ТИА "Острова" в коммунальной компании.

Оплата по QR-коду СБП имеет и другие преимущества. Самое главное из них – безопасность. Для совершения оплаты потребителю нет необходимости оставлять в сети Интернет реквизиты банковских карт. Помимо этого, это возможность оплачивать выставленную в счёте сумму частями.

Отдел сбыта также напоминает, что оплату за услуги «СКК» необходимо производить с 5 по 25 число каждого месяца. В этом случае оплата будет учтена в текущем месяце и в следующем задолженности у потребителя не появится.