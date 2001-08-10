Мутность воды, поступающей в залив Анива, уменьшится в тысячу раз

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новые очистные сооружения позволят в тысячу раз снизить мутность сточной воды, поступающей в залив. Очищенная вода будет соответствовать требованиям рыбохозяйственного назначения. К строительству очистных приступила компания «РВК-Сахалин» (входит в группу компаний Росводоканал) при поддержке ВЭБ.РФ, рассказали ТИА "Острова" в "РВК-Сахалин".

О ходе и сроках реализации проекта сотрудники «РВК-Сахалин» рассказали Губернатору Сахалинской области Лимаренко, мэру Южно-Сахалинска Сергею Надсадину, а также председателю госкорпорации ВЭБ.РФ Игорю Шувалову, который находится в Сахалинской области в рамках бизнес-миссии ВЭБ.РФ. ВЭБ и АСИ, организаторы форума "Сильные идеи для нового времени", совместно в рамках мероприятий на Сахалине ведут поиск проектов, которые стимулируют развитие высокотехнологичного предпринимательства в России.

Строительство ведется в рамках государственно-частного партнерства и предусматривает возведение очистных сооружений мощностью 7 000 кубометров в сутки в селе Новотроицком Анивского района и мощностью 3 000 кубометров в сутки в районном центре Анива, расположенном на побережье одноименного залива.

«Очистка Анивского залива — это не просто экологический проект, это вопрос качества жизни людей. Госкорпорация ВЭБ.РФ совместно с Росводоканалом и правительством Сахалинской области впервые в истории Сахалина добьется того, чтобы в залив не попадали неочищенные сточные воды. Это станет настоящим подарком для всех жителей и гостей острова», — отметил председатель госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

«Чистота Анивского залива — это наша общая цель. Совместными усилиями с федеральным центром и ВЭБ.РФ мы реализуем этот исторический проект, который позволит сохранить уникальную природу Сахалина для будущих поколений», — сказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Как рассказал генеральный директор «РВК-Сахалин» Алексей Смоленский, по расчетам проектировщиков и экологов, при введении новых очистных сооружений в эксплуатацию (в 2025 и 2027 годах соответственно) показатели мутности очищенных стоков уменьшатся в 1000 раз.

Кроме того, сброс аммонийного азота (вещество, разрушающее фауну рек), уменьшится в 40 раз; а попадание в очищенную воду тяжелых металлов, а также небезопасных элементов (серы, марганца, фосфора) будет полностью исключено.

Строительство новых очистных сооружений канализации предусмотрено концессионным соглашением между Правительством Сахалинской области, администрацией Анивского района и группой компаний Росводоканал, которое было заключено в декабре 2023 года. Также было подписано кредитное соглашение с ВЭБ.РФ на 5,3 млрд рублей. Эта концессия по модернизации коммунальной инфраструктуры стала уже второй на Сахалине. Первая предусматривает создание, содержание и модернизацию систем водоснабжения и водоотведения в Южно-Сахалинске.

При строительстве очистных сооружений в г.Анива и с.Новотроицкое будет создано более 120 новых рабочих мест. При этом работу в соответствии со своими профессиональными компетенциями смогут получить как руководители, так и специалисты рабочих профессий: мастера, диспетчеры, лаборанты, машинисты насосных участков, операторы очистных сооружений, водители и др.