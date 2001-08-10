Горячее водоснабжение в Южно-Сахалинске будет восстановлено в ближайшие выходные

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Профилактические и ремонтные работы, которые были запланированы на период останова ТФУ ТЭЦ-1 ПАО «Сахалинэнерго», завершаются. Восстановление подачи теплоносителя запланировано на завтра, 20 июля, при этом тепловая инспекция АО «СКК» напоминает, что только совместная и слаженная работа ресурсоснабжающей организации и управляющих компаний позволит горячей воде поступить в дома жителей вовремя: УК должны подготовить внутренние сети дома к приёму ГВС, выполнив все регламентные работы, - несмотря на выходные дни, рассказали ТИА "Острова" в коммунальной компании.

В Южно-Сахалинске есть микрорайоны, в которых подача ГВС будет осуществлена позже – это связано с выводом в ремонт коллекторов, заменой крупных участков сети в рамках подготовки к отопительному сезону 2024-2025. Так, ГВС вернётся в мкр.12а только к началу осени – ну ул.Есенина начинаются работы по замене протяжённого (около 600м.) участка теплосети. Такое решение было принято техническим руководством компании из-за того, что на данном участке (от пр.Мира до ул.Комсомольской) в прошлом году было обнаружено и устранено несколько серьёзных повреждений.

Для проведения работ по перекладке сети улица Есенина будет перекрываться. При этом будет сделано всё возможное, чтобы свести дискомфорт жителей к минимуму - ограничения будут вводиться поэтапно, чтобы оставить возможность подъезжать к домам по межквартальным проездам.

Напомним, что участков с капитальным ремонтом сети этим летом в Южно-Сахалинске несколько – работы на пер. улиц Горной и Комсомольской завершены, на ул.Буюклы перекладку завершат к концу июля, после чего подрядчики «СКК» приступят к капитальному ремонту на пр.Победы, а также в микрорайонах 9 и 14. Всего к началу отопительного сезона будет заменено около 2 км. сети. Восстановление благоустройства на указанных участках также будет полностью завершено к концу сентября.