У пассажиров аэровокзала "Южно-Сахалинск" появилась возможность приобрести в терминале блюда японской кухни
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
У пассажиров главной воздушной гавани региона появилась ещё одна альтернатива бортовому питанию. Любители японской кухни могут приобрести в терминале традиционные бэнто и онигири, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.
Сервис «Take away – еда на борт» в аэровокзальном комплексе запустили прошлой осенью. Тогда по заказу путешественника концессионеры готовили к вылету итальянские пиццы. На выбор были доступны четыре вида: Неаполитанская, Четыре сыра, Маргарита, Пепперони. Блюда упаковывали в специальные ланч-боксы. Между заказом и подачей проходило максимум 20 минут.
Этим летом к программе присоединился ещё один концессионер – производитель японских обедов на вынос. На его прилавках в воздушной гавани – уже готовые коробочки с едой и онигири – рисовые треугольники с начинкой. Пассажиру остаётся выбрать бэнто и взять его на борт. В составе – привычные для японского рациона блюда, вроде темпура креветок, риса, солений. Обеды разных размеров подойдут и взрослым, и детям.
«Возможность взять с собой готовый обед от шеф-повара на борт – это новый уровень комфорта. Мы рады предоставлять его нашим пассажирам. Аэровокзал учёл интерес туристов и местных жителей к азиатской кухне, потому с этого года в воздушной гавани можно найти японские блюда. В планах – ещё расширить позиции, тесно сотрудничая с концессионерами», - отметил начальник неавиационной коммерции АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Александр Струнин.
Сегодня услуга «Take away – еда на борт» представлена двумя ресторанами. Они принимают заказы согласно регламенту работы аэровокзального комплекса. Всего же в воздушной гавани действуют около 20 точек питания и торговли. Концессионеры делают акцент на местных товарах и продуктах, а также хиты азиатского рынка, которые не имеют столь широкого распространения за пределами Дальнего Востока.
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