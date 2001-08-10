Рогвардейцы рассказали сахалинским школьникам о правилах безопасности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках ведомственной акции «Каникулы с Росгвардией» офицеры вневедомственной охраны регионального Управления Росгвардии встретились с ребятами летнего лагеря южно-сахалинской школы № 8, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Росгвардии.

Командир первой роты батальона полиции южно-сахалинского отдела вневедомственной охраны капитан полиции Дмитрий Лапин рассказал мальчишкам и девчонкам о службе в Росгвардии, о задачах по охране общественного порядка и безопасности. Познакомил с работой сотрудников групп задержания. Показал средства их индивидуальной бронезащиты и экипировки. Особой темой беседы стал разговор об оружии и опасных предметах, о том, как можно обезопасить себя при их обнаружении.

«Дети всегда проявляют любопытство к различным найденным предметам и оружие не исключение, оно также вызывает их повышенный интерес. Без соответствующих знаний и чётких грамотных действий, это может стать для них серьёзной опасностью», - отметил капитан полиции Дмитрий Лапин.

В заключение росгвардейцы провели мастер-класс по неполной разборке и сборке учебного оружия: автомата Калашникова и пистолета Макарова. Присутствующие поблагодарили гостей за познавательную беседу, желающие примерили на себя амуницию и сделали фото на память.