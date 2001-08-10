В Южно-Сахалинске продолжается работа делегаций Дальнего Востока и Китая

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня руководители 5 городов Дальнего Востока и Китайской Народной Республики обсудили дальнейшее развитие взаимоотношений на официальной встрече в рамках Протокола намерений об установлении дружбы и сотрудничества между городами Южно-Сахалинск, Благовещенск, Нижний Новгород, Чжухай и Хэйхэ. Основной темой для диалога стали перспективы сфер культуры и туризма, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В рамках пятисторонней встречи от Российской стороны выступали мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, мэр Благовещенска Олег Имамеев, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Китайскую Народную Республику представляли мэр города Хэйхэ - господин Чжао Жунго и Председатель Ассоциации дружбы с зарубежными соотечественниками города Чжухай - господин Го Цайу.

Во встрече также участвовали руководители департаментов и управлений органов местного самоуправления, представители регионального правительства. С докладом и презентацией о развитии сферы туризма в Сахалинской области выступила первый заместитель министра туризма Сахалинской области Наталия Пахолкова.

- Замечательно, что наш прекрасный город сегодня стал площадкой для общения и обмена опытом. Нашим городам есть чем гордиться, и есть чем поделиться. Мы планомерно выстраиваем дружеские отношения, ищем новые формы сотрудничества с российскими и зарубежными коллегами. Для нас новые связи, работа с другими муниципалитетами и иностранными партнерами – это задел для социально-экономического роста областного центра, и сегодня к этому есть все предпосылки, - отметил в ходе встречи с главами городов мэр Сергей Надсадин. - Сама Сахалинская область интенсивно развивается, наш губернатор Валерий Лимаренко уделяет большое внимание развитию науки и технологий. Уже сегодня регион стал научно-производственным центром по беспилотным летательным системам. Кроме этого, мы по инициативе губернатора реализуем проект по водородным технологиям. Это перспективное направление для применения в разных сферах жизни – в малой и большой энергетике, на транспорте, в жилищно-коммунальном хозяйстве, отрасли связи. Сам же Южно-Сахалинск сегодня открыт для международного взаимодействия в различных сферах. Я уверен, что итогом этой встречи станут конкретные проекты сотрудничества.

Уточним, с Китайской Народной Республикой у Южно-Сахалинска давняя история партнерства. Первые побратимские связи установлены в 1992 году. Делегации городов КНР часто посещали Южно-Сахалинск, велась активная работа по развитию экономической, торговой и культурной деятельности. Два года назад был подписан пятисторонний протокол намерений о сотрудничестве между Южно-Сахалинском, Благовещенском, Нижним Новгородом, Чжухай и Хэйхэ. Это стало отправной точкой для совместной деятельности глав данных муниципалитетов. Идея сегодняшней встречи родилась в прошлом году в Харбине на международной ярмарке. Кроме того, в 2024 году отмечается 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, год объявлен Годом культуры двух государств.

В ходе диалога с главами городов была затронута тема развития местного самоуправления. Своё приветствие участникам встречи направила сопредседатель высшего совета Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Ирина Гусева. На уровне страны сегодня организация не только оказывает всестороннюю помощь городам по актуальным вопросам, но и консолидирует все муниципалитеты страны.

- Для муниципального сообщества развитие международных связей вышло сегодня на качественно новый уровень. Особенно активно формируются партнерские отношения с Китаем. Диалог, обмен опытом и управленческими решениями позволяют муниципалитетам наших стран по-настоящему обогащать друг друга – в сфере туризма, экономики, образования, торговли, транспорта, ЖКХ, социальной и культурной сферах. Нам есть чему учиться друг у друга, а, главное, есть стремление вместе повышать качество жизни граждан в городах России и Китая. Сегодня Южно-Сахалинск стал площадкой дружественного международного диалога, который, уверена, положит начало новым совместным проектам и межмуниципальным связям, - сказала в приветствии Ирина Гусева.

В рамках встречи каждый глава рассказал о культурно-туристическом и инвестиционном потенциале своих муниципалитетов. Участники выразили надежду на плодотворное сотрудничество и наметили конкретные направления взаимодействия.

Руководители Нижнего Новгорода и Благовещенска высоко отметили организацию встречи, гостеприимство областного центра, а также обменялись актуальными тенденциями в вопросах благоустройства и формирования комфортной городской среды.

Глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал, что за два года с момента подписания протокола намерений об установлении дружбы и сотрудничества были реализованы различные проекты, значительная часть которых - в сфере образования.

- Образовательно-культурная сфера наиболее востребованная в плане обмена практиками, но, безусловно, мы должны развивать бизнес-направление и туристическое направление. Сейчас обсудили туристические потенциалы наших городов, которые достаточно перспективны. Например, в нашем городе за последнее время турпоток возрос более чем в два раза и достиг 1,7 млн туристов в год. Договорились сформировать от российских городов - с одной стороны и китайских - с другой пакет предложений по будущему сотрудничеству и в таком же формате совместно обсудить, - подвел итог встречи Юрий Шалабаев, также отметив, что впервые посетил Южно-Сахалинск, в котором особенно отметил работу в части городского озеленения.

Мэр Благовещенска Олег Имамеев подчеркнул теплый прием, несмотря на официальный характер встречи.

- Южно-Сахалинск - перспективный город, который уверенно смотрит вперед, исходя из этого и строится наше сотрудничество. То, что происходит в вашем городе в сфере ЖКХ, озеленения, администрировании некоторых процессов городского хозяйства - все это мы уже активно перенимаем. Между Благовещенском и Южно-Сахалинском выстроен диалог и взаимодействие во многих сферах и у вас, действительно, есть чему поучиться, - сказал Олег Имамеев.

Итогом встречи станет пакет предложений, каждый город сформирует свои тезисы и направит на рассмотрением сторонам. Также в рамках визита в Южно-Сахалинск главы делегаций познакомятся с достопримечательности юга Сахалина, изучат работу медицинских учреждений.