Тихоокеанское
информационное агентство
17 Июля 2024
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16:46, | Новости общества Сахалина и Курил

Единая Россия открыла "Шахматные клубы Сергея Карякина" в Дальневосточном федеральном округе

Единая Россия открыла

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Они будут работать в штабах общественной поддержки партии в Амурской, Сахалинской областях, Забайкальском, Камчатском, Приморском, Хабаровском краях, республиках Бурятия и Якутия. На их площадках будут проводиться мастер-классы и соревнования по интеллектуальной игре. 
 
На открытии клуба в Бурятии сеанс одновременной игры в шахматы провел гроссмейстер, вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин. 
 
В Сахалинской области «Шахматный клуб» планово откроется на базе штаба общественной поддержки Сахалинской области по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского д. 40/1. Следите за новостями.

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