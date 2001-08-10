16:46, | Новости общества Сахалина и Курил
Единая Россия открыла "Шахматные клубы Сергея Карякина" в Дальневосточном федеральном округе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Они будут работать в штабах общественной поддержки партии в Амурской, Сахалинской областях, Забайкальском, Камчатском, Приморском, Хабаровском краях, республиках Бурятия и Якутия. На их площадках будут проводиться мастер-классы и соревнования по интеллектуальной игре.
На открытии клуба в Бурятии сеанс одновременной игры в шахматы провел гроссмейстер, вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин.
В Сахалинской области «Шахматный клуб» планово откроется на базе штаба общественной поддержки Сахалинской области по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского д. 40/1. Следите за новостями.
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