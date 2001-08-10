В Южно-Сахалинске строят крупнейший в островном регионе водозабор и школу на 1260 мест

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ход работ на объектах образования и ЖКХ сегодня проверили губернатор Валерий Лимаренко, мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин и председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, прибывший на Сахалин с рабочей поездкой, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Производительность водозабора «Южный» составит 20 тысяч кубометров в сутки. Новый объект позволит вывести четыре устаревших муниципальных водозабора, а также переключить к современным сетям военные городки и обеспечить водой перспективных потребителей в южной части города, где сейчас ведется активная жилая застройка.

– Водозабор «Южный» станет самым масштабным объектом водоснабжения в Сахалинской области. Он обеспечит качественной водой 65 тысяч жителей островной столицы, в том числе новые микрорайоны, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

На водозаборе установят два резервуара чистой воды по 5 тысяч кубометров каждый. Они станут самыми крупными, которые когда-либо использовались в островном водном коммунальном хозяйстве. Для их транспортировки задействуют девять грузовых вагонов РЖД. Уже к концу 2024 года их смонтируют и проведут пуско-наладочные работы. Сдать водозабор планируется в 2025 году.

Для транспортировки 22 км труб потребовалось 85 вагонов. Их перевозка разными партиями заняла 14 месяцев. Каждая труба преодолела почти 3 тысячи километров железнодорожного пути по Транссибирской магистрали, переправу через Татарский пролив и транспортировку по дорогам Сахалинской области.

– На объекте идет строительство магистральных трубопроводов – половина из них уже уложена. Работы на строительной площадке ведутся в непрерывном режиме. На объекте задействовано 66 человек и 74 единицы специализированной техники, – рассказал генеральный директор ООО «РВК Сахалин» Алексей Смоленский. – Специально для островного водозабора выбрали многослойные трубы. Они изготовлены из современного износостойкого полимера и устойчивы к подвижкам грунта и локальным деформациям.

Отметим, водозабор «Южный» – самый крупный новый объект инвестиционной программы, принятой в рамках концессионного соглашения между Правительством Сахалинской области, администрацией Южно-Сахалинска и группой компаний «Росводоканал» в декабре 2021 года. Сотрудничество ведется в рамках государственно-частного партнерства. ВЭБ.РФ выступает в качестве финансирующей организации по проекту модернизации коммунальной инфраструктуры Южно-Сахалинска. Планируется не только строительство нового водозабора, но и насосных станций, сетей водоснабжения и водоотведения, а также реконструкция уже имеющихся объектов. Общий объем инвестиций составит 36,8 млрд рублей. Охват проекта – 180 тысяч человек.

Еще одним пунктом рабочей поездки стало посещение строительной площадки в 16 микрорайоне Южно-Сахалинска, где сейчас возводят школу на 1260 мест. Современное образовательное учреждение строится по концессии с дочерней структурой ВЭБ.РФ – ООО «ПроШкола».

В здании предусмотрены большой актовый зал, ⁠столовая, ⁠три спортивных зала, ⁠класс по изучению VR-дисциплин. На территории разместятся стадион с беговыми дорожками, площадки для занятий волейболом, баскетболом, мини-футболом, а также спортивные снаряды и зоны рекреации.

– Строительство самого здания завершится в декабре 2024 года. И с 1 сентября 2025 здесь будут школьники. Возведение объекта стоит на контроле сахалинских властей, а все необходимые моменты прописаны в дорожной карте, – отметил Игорь Шувалов. – Всего с участием ВЭБ.РФ в Сахалинской области финансируется девять инвестиционных проектов общей стоимостью 111 млрд рублей, объем участия ВЭБ.РФ – 29,4 млрд рублей. Все эти проекты направлены на улучшение качества жизни граждан. Они затрагивают сферы образования, ЖКХ, транспорта, туризма. Также при поддержке ВЭБ.РФ разработан мастер-план Южно-Сахалинска.

Глава региона и председатель ВЭБ.РФ также посетили площадку кампуса СахалинТех. Сдать научно-образовательный комплекс должны в 2026 году, а студенческий городок – в 2025ом. Строительство сейчас идет с опережением графика. Не дожидаясь окончания работ, в островном регионе модернизируют высшее образование и создают передовые научные лаборатории на базе технопарков.