Южно-Сахалинск стал площадкой для встречи руководителей пяти городов России и Китая

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С официальным визитом в областной центр прибыли делегации Благовещенска, Нижнего Новгорода, Хэйхэ и Чжухая. До конца недели участников ждет насыщенная деловая программа, в ходе которой будут обсуждаться перспективы сотрудничества по различным направлениям, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сегодня Сергей Надсадин встретился с делегацией города Хэйхэ, которую возглавил мэр Чжао Жунго. В ее составе представители бизнес-сообщества, медицины, производителей товаров и продуктов питания, логистических компаний.

В ходе встречи гостям из Поднебесной был презентован потенциал областного центра. Сергей Надсадин подчеркнул, что плотное взаимодействие с иностранными партнерами — это большие возможности для развития муниципалитета.

- Мы продолжаем традицию встреч с мэрами городов. В прошлом году площадкой для взаимодействия стала 32-ая международная экономическая ярмарка в Харбине. Между нами и делегацией Хэйхэ уже достигнут определенный уровень доверия, поэтому мы рассчитываем на продуктивное сотрудничество, которое будет интересно как российской, так и китайской стороне. Работа только началась. Эта неделя будет наполнена встречами, которые, безусловно, приведут к расширению направлений взаимодействия, - сказал Сергей Надсадин.

Китайская сторона высоко отметила возможности туризма и гастрономические особенности региона. Кроме того во время встречи были обсуждены вопросы активизации сотрудничества в сфере промышленности, медицины и общественного питания, беспилотной авиации и искусственного интеллекта. Также в ходе визита для медицинской делегации (это руководители ряда учреждений здравоохранения) Хэйхэ будет организовано посещение медучреждений, где китайским коллегам продемонстрируют возможности здравоохранения области.

Завтра в Южно-Сахалинске состоится официальная встреча мэров пяти городов, где в числе прочих вопросов будет обсуждаться развитие культурно-туристического сотрудничества.

Напомним, пятисторонний протокол намерений о сотрудничестве был заключен между Южно-Сахалинском, Благовещенском, Нижним Новгородом, Хэйхэ и Чжухаем в 2022 году.