Для жителей Синегорска и Санаторного пройдет выездная торговля местных производителей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Для жителей сел и планировочных районов 18 июля будет организована выездная торговля, на которой будет представлена, в том числе, продукция местных производителей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В Синегорске торговля развернется по адресу: ул. Коммунистическая, 42. С 10.00 до 14.00 можно будет приобрести рыбную продукцию, мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, молочную продукцию, зелень.

В Санаторном торговля развернется возле магазина «Продукты». С 13.30 до 14.30 там можно будет приобрести молочную продукцию и зелень.