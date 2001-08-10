Тихоокеанское
информационное агентство
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14:12, | Новости общества Сахалина и Курил

Для жителей Синегорска и Санаторного пройдет выездная торговля местных производителей

Для жителей Синегорска и Санаторного пройдет выездная торговля местных производителей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Для жителей сел и планировочных районов 18 июля будет организована выездная торговля, на которой будет представлена, в том числе,  продукция местных производителей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В Синегорске торговля развернется по адресу: ул. Коммунистическая, 42. С 10.00 до 14.00 можно будет приобрести рыбную продукцию, мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, молочную продукцию, зелень.

В Санаторном торговля развернется возле магазина «Продукты». С 13.30 до 14.30 там можно будет приобрести молочную продукцию и зелень.

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