В Южно-Сахалинске продолжаются работы по асфальтированию дорог и тротуаров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Муниципальные службы ежедневно выполняют различные виды работ по приведению в порядок территорий и пространств городского округа, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, в рамках текущего содержания улично-дорожной сети сегодня планируется:

- подготовка к асфальтированию тротуара парковочного кармана по ул. Горького, 11б;

- ремонт бортового камня по пр. Мира в районе ул. Тихоокеанской;

- восстановление покрытия тротуара по пр. Коммунистическому в районе вокзала;

- подготовка к асфальтированию проезжей части по ул. 1905 года;

- подготовка к асфальтированию проезжей части по пер. Озёрному;

- подготовка и установка дорожных знаков на возведенных приподнятых пешеходных переходах по ул. Детской.

Кроме этого, в областном центре в круглосуточном режиме ведутся работы по комплексной уборке автомобильных дорог, включающие сбор смета и пыли, подметание и мойку проезжих частей и тротуаров.

В скверах и других общественных пространствах Южно-Сахалинска сегодня выполняются различные виды работ: уборка мусора, подметание дорожек, помывка и протирка памятников, а также покраска малых архитектурных форм и др. Работы по высадке цветов в подготовленные клумбы продолжаются на пр. Победы. Мероприятия по окосу травы проводятся в скверах Пушкина и Энергетиков, на аллее Строителей, пр. Победы. На Компроспекте выполняют стрижку живой изгороди и формовочную обрезку кустарников, обрезку сухих сучьев и др.