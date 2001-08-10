Жителей СНТ Южно-Сахалинска призывают заключать договоры на вывоз мусора
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В соответствии с федеральным и региональным законодательством, СНТ, как юридические лица, обязаны организовывать на своей территории места накопления мусора и заключать договоры на вывоз твердых коммунальных отходов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В настоящее время в муниципалитете зарегистрированы 230 садоводческих некоммерческих товариществ. Как отмечает начальник отдела мониторинга санитарного состояния управления мониторинга городского хозяйства Ольга Тарская, на сегодняшний день договоры на вывоз ТКО с АО «Управление по обращению с отходами» (региональным оператором) заключены у 80% СНТ, в 12-ти обустроены специализированные места для сбора мусора.
- У нас есть примеры, когда рядом расположенные СНТ объединились и разместили площадки для сбора отходов в непосредственной близости друг от друга, а уже между собой заключили договоры, чтобы содержать территории в чистоте. Эта обязанность также возлагается на СНТ, - рассказала Ольга Тарская. - Отмечу, что СНТ Южно-Сахалинска сегодня активно подключаются к заключению договоров на вывоз мусора. Обращаются за консультацией в департамент городского хозяйства. Мы разъясняем, каким образом можно направить заявку региональному оператору на заключение договора, согласовать земельный участок под место для сбора отходов, оформить необходимую документацию.
Получить консультацию можно в департаменте городского хозяйства, который расположен по адресу: Южно-Сахалинск, пр. Мира, 64А, каб. 103. Телефон 300-461 (доб. 6). Со своей стороны региональный оператор также готов оказать содействие в организации мест сбора мусора.
Добавим, ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа - одно из приоритетных направлений работы администрации Южно-Сахалинска и находится на контроле губернатора региона Валерия Лимаренко.
С начала года специалистами управления мониторинга городского хозяйства выявлено 240 мест нелегального сброса мусора. Все они приведены в порядок. Жителей города также просят оказывать содействие муниципалитету в недопущении организации несанкционированных свалок - фотографировать нарушителей (чтобы был виден процесс и номер машины), указывать дату, время и направлять данные в административную комиссию мэрии по электронной почте ([email protected]).
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