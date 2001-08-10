Тихоокеанское
информационное агентство
17 Июля 2024
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Движение транспорта ограничат на участке улицы Музейной в Южно-Сахалинске
11:28, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Движение транспорта ограничат на участке улицы Музейной в Южно-Сахалинске

Движение транспорта ограничат на участке улицы Музейной в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с работами по прокладке инженерных сетей с 20.00 22 июля до 22.00 23 июля будет перекрыто движение на участке ул. Музейной от ул. А. Буюклы до Коммунистического проспекта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Автовладельцев просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов движения.

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