11:28, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Движение транспорта ограничат на участке улицы Музейной в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи с работами по прокладке инженерных сетей с 20.00 22 июля до 22.00 23 июля будет перекрыто движение на участке ул. Музейной от ул. А. Буюклы до Коммунистического проспекта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Автовладельцев просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов движения.
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