На Сахалине военнослужащие учатся сбивать

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны Восточного военного округа отрабатывают действия по уничтожению воздушных целей на современных полевых тренажерах переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла" на Сахалине, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

На полигоне "Троицкий" офицеры армейского корпуса Восточного военного округа отрабатывают с военнослужащими поиск, определение характера целей, их захват и уничтожение.

На данном этапе обучения военнослужащие подразделений ПВО на Сахалине выполняют учебные (электронные) пуски ракет по воздушным целям, которые имитируют самолеты, вертолеты, а также ударные беспилотники условного противника.

Также военнослужащие отрабатывают нормативы по замене пусковой трубы и переводу комплекса из готовности 3 в готовность 2.

С военнослужащими проходят занятия под руководством опытных офицеров армейского корпуса Восточного военного округа.