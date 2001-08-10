На Сахалине военнослужащие учатся сбивать "Иглой" воздушные цели
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны Восточного военного округа отрабатывают действия по уничтожению воздушных целей на современных полевых тренажерах переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла" на Сахалине, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
На полигоне "Троицкий" офицеры армейского корпуса Восточного военного округа отрабатывают с военнослужащими поиск, определение характера целей, их захват и уничтожение.
На данном этапе обучения военнослужащие подразделений ПВО на Сахалине выполняют учебные (электронные) пуски ракет по воздушным целям, которые имитируют самолеты, вертолеты, а также ударные беспилотники условного противника.
Также военнослужащие отрабатывают нормативы по замене пусковой трубы и переводу комплекса из готовности 3 в готовность 2.
С военнослужащими проходят занятия под руководством опытных офицеров армейского корпуса Восточного военного округа.
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