Тихоокеанское
информационное агентство
16 Июля 2024
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Участок улицы Академической в Южно-Сахалинске закрыт на два дня
09:57, | Новости общества Сахалина и Курил

Участок улицы Академической в Южно-Сахалинске закрыт на два дня

Участок улицы Академической в Южно-Сахалинске закрыт на два дня

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Участок улицы Академической в Южно-Сахалинске закрыт на два дня, рассказали ТИА "Острова" в СКК.
 
Это связано с производством работ силами Сахалинской коммунальной компании в районе домов №40А и №42 по ул. Поповича. Ограничения продлятся с 10.00 16 июля до 17.00 18 июля.
 
Объезд возможен по улицам Поповича и Тихоокеанской. 

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