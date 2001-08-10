На Сахалине МТС открыла предзаказ на первые складные смартфоны с функцией искусственного интеллекта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
МТС объявляет о старте в Сахалинской области предзаказа на первые складные смартфоны Samsung и умные часы c функцией искусственного интеллекта. Предзаказ на Samsung Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6 и Galaxy Watch7 продлится до 23 июля. С 24 июля сахалинцы смогут приобрести новинки онлайн или в розничных магазинах МТС.
Новая модель смартфона Samsung Galaxy Z Fold6 переведет, резюмирует и автоматически отформатирует заметки по итогам совещания и сможет самостоятельно составить ответ на основе анализа предыдущих сообщений по email и в социальных сетях. Новый смартфон сможет заменить профессионального переводчика – на разделенном экране в режиме реального времени можно увидеть расшифровка речи собеседника. А функция «Синхронный перевод» в двухстороннем формате переведет телефонный разговор, в режиме реального времени озвучивая фразы на языке пользователя или отображая их в текстовом формате прямо во время звонка.
Часы Galaxy Watch7 проведут комплексную оценку состояния здоровья и смогут работать в экстремальных условиях – от 500 метров ниже уровня моря до 9 тысяч метров над уровнем моря, что помогает отслеживать предельно сложные тренировки, такие как плавание в океане или езда на велосипед.
Покупатели Samsung Galaxy Z Flip6 и Z Fold6 получат в подарок наушники Samsung Buds3 Pro при покупке любого смартфона из новой линейки.
«Samsung – лидер на рынке складных смартфонов. На него приходится половина всех продаж, а в топ-10 популярных складных устройств входят сразу пять моделей в различных конфигурациях. Мы уверены, что функция искусственного интеллекта позволит увеличить интерес к новинкам и даст возможность Samsung нарастить долю на рынке. К примеру, линейка Galaxy S24 с ИИ стала самой популярной среди Galaxy S за последние три года, и мы это связываем с появлением новой функции», – комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.
На все модели смартфонов и часов действует рассрочка. Ознакомиться с описанием новинок и фотографиями можно по ссылке.
Всего в первом полугодии на российском рынке смартфонов было продано 84 тыс. складных устройств на сумму 9,1 млрд рублей, что больше на 9% в штуках и на 13% в деньгах по сравнению с январём-июнем 2023 года.
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