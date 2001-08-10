Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

X юбилейный фестиваль авиации, музыки и спорта «Крылья Сахалина» после шестилетнего перерыва возвращает фестиваль дрифта. Возобновление заездов стало возможным благодаря укладке нового асфальта на территории аэродрома Пушистый, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

В этом году фестиваль впервые проведут в формате состязаний, где будут определены сильнейшие. Дрифт-заезды пройдут по круговой или олимпийской системе в зависимости от количества участников.

Дрифтеры будут разбиты на пары жеребьёвкой или по результатам квалификации, каждую из которых ожидают парные заезды. В них лидеру необходимо безупречно выполнить квалификационное задание, а преследователю синхронно повторить траекторию и движения лидера в максимально возможной близости к автомобилю своего визави. Затем участники меняются ролями. Побеждает тот, кто совершил меньше ошибок лидером, а преследователем смог стать «тенью» – повторить траекторию лидера с максимальной синхронностью и близостью к автомобилю соперника.

Соревнования пройдут 21 июля. Начало в 12:00.

Фестиваль авиации, музыки и спорта «Крылья Сахалина» был возрожден в прошлом году после трёхлетнего перерыва по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Уникальность события в том, что он является абсолютно бесплатным! Ждём всех на ярком и незабываемом празднике авиации, музыки и спорта!