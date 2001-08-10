Поронайцы выбрали проекты инициативного бюджетирования
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В концертном зале "Центральный" прошло собрание жителей районного центра. Поронайцы обсудили и выбрали проекты, которые будут претендовать на финансирование из областного бюджета в рамках проекта "Поддержка местных инициатив" программы инициативного бюджетирования.
На собрании инициативные группы жителей Поронайска представили собравшимся три проекта:
- реконструкция аллеи ветеранов Великой Отечественной войны на проспекте Антона Буюклы;
- капитальный ремонт крыльца кинотеатра "Мир";
- благоустройство пришкольной территории школы №7.
Согласно первому проекту, на аллее ветеранов планируется отремонтировать памятные знаки – усилить их конструкции, заменить обналички на антивандальные, окрасить и заменить фотографии и тексты биографий на новые с защитой от УФ излучения, отреставрировать звезды и тексты на памятных знаках. Также необходимо восстановить светодиодную подсветку и озеленить аллею. Благоустройство пришкольной территории школы № 7 предполагает замену асфальтобетонного покрытия на территории школы. По третьему проекту планируется отремонтировать крыльцо кинотеатра "Мир".
Участники собрания одобрили три представленных проекта. Это значит, что все проекты от Поронайска будут претендовать на финансирование в 2025 году. Подобные собрания прошли и в других населенных пунктах Поронайского района. Жители сел также выбирают проекты стоимостью до 5 миллионов рублей для участия в областном конкурсе.
В прошлом году от Поронайского района победу в конкурсе одержали семь проектов. Поддержку из областного бюджета получили – проекты ремонта крыльца административного здания, ремонт участка автомобильной дороги по пер. Клубному, ремонт тренажерной площадки и ремонт лестницы, ведущей к ДК "Шахтер" в пгт Вахрушев, проекты обустройства спортивной площадки на территории детского сада "Аленушка", обустройство аллеи Русских сказок и обустройство общественной территории по улице Гагарина в селе Восток. Проекты будут реализованы в текущем году.
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